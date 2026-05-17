سارق سریالی اماکن خصوصی و خودرو در بجنورد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، رییس پلیس آگاهی خراسان شمالی پس از وقوع چندین فقره سرقت سریالی از اماکن خصوصی و داخل خودرو در بجنورد که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مداربسته موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق حرفه‌ای و یک مالخر شدند.

وی افزود: متهم در تحقیقات فنی پلیس به ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی و ۱۱ فقره سرقت داخل خودرو در بجنورد اعتراف کرد.

در بازرسی از مخفیگاه این سارق نیز مقادیر زیادی اموال مسروقه شامل دریل، دستگاه جوجه‌کشی، عینک، مدارک شناسایی، ابزارآلات، چادر مسافرتی و تعداد زیادی فلش کشف و ضبط شد.

بر اساس اعلام پلیس، متهم پس از تشکیل پرونده قضائی با قرار مناسب روانه زندان شد.