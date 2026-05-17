  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

سارق سریالی اماکن خصوصی و خودرو در بجنورد دستگیر شد

سارق سریالی اماکن خصوصی و خودرو در بجنورد دستگیر شد

بجنورد- رییس پلیس آگاهی انتظامی خراسان شمالی گفت: سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی و داخل خودرو با ۲۴ فقره سرقت در بجنورد شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، رییس پلیس آگاهی خراسان شمالی پس از وقوع چندین فقره سرقت سریالی از اماکن خصوصی و داخل خودرو در بجنورد که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مداربسته موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق حرفه‌ای و یک مالخر شدند.

وی افزود: متهم در تحقیقات فنی پلیس به ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی و ۱۱ فقره سرقت داخل خودرو در بجنورد اعتراف کرد.

در بازرسی از مخفیگاه این سارق نیز مقادیر زیادی اموال مسروقه شامل دریل، دستگاه جوجه‌کشی، عینک، مدارک شناسایی، ابزارآلات، چادر مسافرتی و تعداد زیادی فلش کشف و ضبط شد.

بر اساس اعلام پلیس، متهم پس از تشکیل پرونده قضائی با قرار مناسب روانه زندان شد.

کد مطلب 6832949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها