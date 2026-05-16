جزئیات تکمیلی دستگیری فردی که رسانه های معاند اورا کشته اعلام کرده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی ایجاد آشوب و اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ شیروان به نام هادی عباسیان، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ دستگیر شد.
وی افزود: این متهم پس از اقدامات مجرمانه خود قصد داشت با هدف کشتهسازی جعلی و همسویی با رسانههای معاند، اینگونه القا کند که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شده است.
فرمانده انتظامی شیروان بیان کرد: در همین راستا اطلاعیهها و تصاویر متعددی درباره فوت وی در رسانههای مجازی و غیررسمی منتشر شده بود.
وی تصریح کرد: این فرد پس از فرار از شیروان، در استان البرز به صورت مخفیانه اقامت داشت و تصور میکرد پس از مدتی میتواند بدون جلب توجه به شهر بازگردد اما بلافاصله پس از خروج از مخفیگاه، توسط نیروهای انتظامی شناسایی و دستگیر شد.
این مقام انتظامی بیان کرد: متهم در بازجوییها از اقدامات خود در دعوت مردم به آشوب، تخریب اموال عمومی و برهم زدن امنیت شهر اظهار پشیمانی کرده است.
دادستان شیروان نیز در این باره گفت: هادی عباسیان در جریان اغتشاشات دیماه با انتشار ویدئوهایی در فضای مجازی، مردم را به همراهی در ایجاد آشوب و ناامنی دعوت میکرد.
محمد اکبری افزود: این فرد پاسخ مشخصی برای چرایی دعوت مردم به تخریب اموال عمومی و به خطر انداختن امنیت شهروندان نداشت.
وی تصریح کرد: انتشار تصویر و نام متهم با هدف شفافسازی افکار عمومی و رفع ابهامات ایجادشده توسط رسانههای معاند درباره کشته شدن وی صورت گرفته است.
