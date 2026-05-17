افتتاح کمربندی دورود یکی از مطالبات مهم مردم این شهرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله لک علی‌آبادی در سخنانی با اشاره به دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی دررابطه‌با کمربندی دورود، اظهار داشت: در این دیدار ۱۵۰ میلیارد ریال برای رفع معارض این پروژه در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به روند کند اجرای پروژه کمربندی دورود، گفت: در این جلسه به دستور «هوشنگ بازوند» مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، ۱۵ میلیارد تومان به‌حساب معارضین واریز شود و واریز باقی‌مانده مبلغ در طول یک ماه محقق شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین بعد از پیگیری از طریق نیرو، مقرر شد که مشکل حذف دکل برق در مسیر کمربندی به‌زودی با تخصیص ۳۰ میلیارد تومان به‌سرعت رفع شود.

لک علی‌آبادی، یادآور شد: افتتاح کمربندی شهرستان دورود یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم است.