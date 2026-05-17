کشف ۱۰۰۰ تن گندم دپو شده غیرمجاز در شهرستان کرخه

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق حیدری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش ضابطان امنیتی مبنی بر شناسایی محل دپو و نگهداری گندم به صورت غیرمجاز در سه انبار واقع در شهرستان کرخه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های انجام شده و صدور دستورات قضایی لازم، این سه انبار که در مجموع حاوی حدود یک هزار تن گندم بودند، شناسایی و پلمب شدند.

دادستان شهرستان کرخه ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این واحد بدون اخذ پروانه و مجوزهای لازم و بدون ثبت در سامانه جامع انبارها اقدام به خرید گندم از کشاورزان با واسطه کرده است.

حیدری تصریح کرد: این اقدام مصداق بارز اخلال در روند خرید تضمینی گندم توسط دولت و ایجاد اختلال در نظام توزیع کالاهای اساسی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده است، تاکید کرد: دستگاه قضایی با هیچ شخص یا گروهی که بخواهد با امنیت غذایی مردم بازی کند یا در روند تامین و توزیع کالاهای استراتژیک اخلال ایجاد کند، تعارف نخواهد داشت.