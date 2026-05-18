مبارزه با آفت در ۹۷ هزار هکتار از مزارع گندم آذربایجان غربی اجرا شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات مبارزه با آفت سن مادری در ۹۷ هزار و ۱۰۴ هکتار از مزارع گندم این استان خبر داد و بر ضرورت تسریع در سم‌پاشی مزارع آلوده برای صیانت از تولید ملی تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به اهمیت محصول استراتژیک گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، عملیات پایش و مبارزه با آفت سن در سطح مزارع استان با اولویت‌ بندی اجرایی شده است.

اصغری با تفکیک آمار سطوح تحت پوشش تصریح کرد: از مجموع ۹۷ هزار و ۱۰۴ هکتار اراضی زیر کشت که عملیات مبارزه در آن‌ها صورت گرفته، ۱۶ هزار و ۸۰۹ هکتار مربوط به مزارع گندم آبی و ۸۰ هزار و ۲۹۵ هکتار مربوط به مزارع گندم دیم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، بازه زمانی کنونی را برای کنترل این آفت بسیار حیاتی دانست و اظهار داشت: بهترین زمان برای مبارزه با سن گندم، مرحله سن مادر و پیش از آغاز تخم‌ریزی است؛ لذا کشاورزان باید در این بازه زمانی طلایی، نسبت به سم‌پاشی اقدام کنند تا از بروز خسارت‌های کمی و کیفی به محصول نهایی جلوگیری شود.

اصغری با اشاره به مشاهده تخم‌های این آفت در برخی مزارع، به کشاورزان هشدار داد: هرگونه تأخیر در اجرای عملیات سم‌پاشی، موجب طغیان جمعیت آفت و تحمیل خسارت‌های سنگین به مزارع خواهد شد.

وی از بهره‌برداران خواست با هماهنگی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و مراکز خدمات، اقدامات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام برسانند.

اصغری بر ضرورت پایش مستمر و دقیق مزارع تأکید کرد و یادآور شد: مدیریت به‌موقع و اصولی آفات، علاوه بر حفظ پایداری تولید، نقش بسزایی در ارتقای کیفیت گندم تولیدی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دارد.

آذربایجان‌غربی از قطب‌های مهم تولید گندم در کشور محسوب می‌شود که هر ساله بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور به این محصول استراتژیک را تأمین می‌کند.

مدیریت آفات عمومی و همگانی، از جمله اقدامات زیرساختی وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در تولید گندم به شمار می‌رود.