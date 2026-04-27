پلمب انبار غیرمجاز درمیامی؛کالاهای احتکاری با قیمت مصوب به بازار برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فروتنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دادسرای میامی از کشف و پلمب یک انبار غیرمجاز نگهداری کالاهای اساسی در این شهرستان خبر داد

وی افزود: در جریان این بازرسی‌های میدانی، یک انبار غیرمجاز که اقدام به نگهداری مقادیر قابل توجهی برنج، روغن و سایر اقلام ضروری مردم کرده بود، شناسایی و کشف شد.

دادستان میامی با اشاره به اقدامات فوری صورت‌گرفته در محل گفت: این انبار بلافاصله پلمب و برای فرد متخلف پرونده قضایی تشکیل شد. همچنین کالاهای مکشوفه به منظور جلوگیری از اخلال در نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی، با قیمت مصوب در بازار توزیع شد.

فروتنی خاطرنشان کرد: پرونده متخلف هم‌اکنون در مرجع قضایی صالح در حال رسیدگی است و با دقت، سرعت و قاطعیت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: بر اساس سیاست‌های دستگاه قضایی استان سمنان، مسیر برخورد قانونی با اخلالگران در نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی با جدیت ادامه دارد و این روند در میامی نیز به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.