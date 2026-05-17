برگزاری مراسم دومین سالگرد شهدای خدمت در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهدای خدمت (پرواز اردیبهشت) با حضور اقشار مختلف مردم و سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سرایی، نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا، برگزار خواهد شد.

این مراسم روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰:۳۰ در حسینیه شهید حاج قاسم سلیمانی، واقع در حوزه علمیه حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام تبریز، برگزار می‌شود.

در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، به تبیین ابعاد شخصیتی و سیره آنان پرداخته خواهد شد.

برگزارکنندگان از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرده‌اند.