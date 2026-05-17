  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

برگزاری مراسم دومین سالگرد شهدای خدمت در تبریز

برگزاری مراسم دومین سالگرد شهدای خدمت در تبریز

تبریز ـ مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهدای خدمت (پرواز اردیبهشت) و آیین یادبود در رثای قائد شهید امت، حضرت امام خامنه‌ای (قدس سره)، روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهدای خدمت (پرواز اردیبهشت) با حضور اقشار مختلف مردم و سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سرایی، نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا، برگزار خواهد شد.

این مراسم روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰:۳۰ در حسینیه شهید حاج قاسم سلیمانی، واقع در حوزه علمیه حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام تبریز، برگزار می‌شود.

در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، به تبیین ابعاد شخصیتی و سیره آنان پرداخته خواهد شد.

برگزارکنندگان از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرده‌اند.

برگزاری مراسم دومین سالگرد شهدای خدمت در تبریز

برگزاری مراسم دومین سالگرد شهدای خدمت در تبریز

کد مطلب 6833098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی 51 تراکتور IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خدایا شهید آل هاشم وشهید مالک رحمتی را با حضرت امام حسین وحضرت ابوالفضل (ع) در روز قیامت محشور گردان الهی آمین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها