اعلام جزئیات مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام میکائیل اسکندری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه ضمن عرض تسلیت به مناسبت دومین سالگرد شهادت خادمان ملت، جزئیات برنامه‌های گرامیداشت شهدای پرواز اردیبهشت، آیت‌الله رئیسی، آیت‌الله آل‌هاشم، استاندار جوان و انقلابی شهید مالک رحمتی و سایر همراهان را در این استان تشریح کرد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم معراج شهدای خدمت که روز دوشنبه با حضور اعضای کابینه دولت سیزدهم و خانواده‌های معزز شهدا در محل سقوط بالگرد در منطقه ورزقان برگزار شد، برنامه‌های روزهای آتی را به شرح زیر اعلام کرد:

مراسم بزرگداشت در مصلای تبریز

روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه، مراسم گرامیداشت ویژه‌ای از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر در مصلای اعظم امام خمینی (ره) تبریز برگزار خواهد شد. سخنران ویژه این مراسم، حجت‌الاسلام آقاجان‌پور، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواهد بود.

غبارروبی مزار شهدا در تبریز

روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه، از ساعت ۱۱ صبح، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای گلزار تبریز، با محوریت مزار مطهر شهید آیت‌الله آل‌هاشم، همراه با ذکر مصیبت و مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود.

گرامیداشت استاندار شهید در مراغه

همچنین در روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت، شهرستان ویژه مراغه به عنوان زادگاه استاندار فقید و انقلابی، شهید مالک رحمتی، میزبان مراسم بزرگداشتی خواهد بود. این مراسم از ساعت ۱۰ الی ۱۲ پیش از ظهر در مسجد جامع مراغه با سخنرانی سردار غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور برگزار می‌گردد. در ادامه، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ همان روز، مراسم غبارروبی مزار شهید رحمتی در گلشن زهرای مراغه با حضور اقشار مختلف مردم انجام خواهد شد.

تجمعات شبانه و تبیین سیره شهدا

حجت‌الاسلام اسکندری افزود: از امروز تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه، در تجمعات شبانه مردمی، نمایشگاه و مستندهایی از عملکرد و مجاهدت‌های شهدای خدمت به نمایش درآمده و سیره این عزیزان تبیین می‌گردد. همچنین ائمه محترم جمعه سراسر استان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، به صورت ویژه به موضوع شهدای خدمت و تبیین دستاوردهای آنان خواهند پرداخت.