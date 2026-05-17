به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شفیعی، معاون امور بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، در آغاز سخنرانی خود در نشست «رهبری محلی و چندجانبه‌گرایی احیاشده»به شهدای مدرسه میناب ادای احترام کرده و توجه حضار را به این فاجعه دردناک جلب کرد.

شفیعی در ادامه با اشاره به تجاوز غیرقانونی و غیرمشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به عنوان نماینده تهران از مدل تاب‌آوری توسعه‌یافته در مدیریت این شهر در طول دو جنگ تحمیلی اخیر سخن گفت.

وی با تأکید بر ظرفیت ایجادشده توسط این مدل، خاطرنشان کرد پایتخت ایران با تکیه بر این مدل، در طول جنگ اول ۱۲ روزه و جنگ دوم ۴۰ روزه تاب‌آوری چشمگیری از خود نشان داد و نه تنها خدمات روزانه و معمول شهرداری در این شهر متوقف نشد، بلکه پروژه‌های شهری توسعه‌محور ادامه یافتند و شهرداری حتی موفق شد مسئولیت خدمت‌رسانی ویژه این دوران، از جمله اسکان شهروندان‌ جنگ‌زده در هتل‌ها و بازسازی ساختمان‌های مسکونی را نیز بر عهده بگیرد.

شفیعی در خاتمه تأکید کرد این مدل که ابتدا محدود به شهر تهران بود، در بعد ملی نیز به کار گرفته شد و در حال حاضر تهران آمادگی دارد تجربیات خود را در این زمینه با دیگر شهرهای جهان به اشتراک بگذارد.

اظهارات ضد صهیونیستی نماینده ایران و فلسطین در این اجلاس با تشویق مستمر حضار همراه بود.