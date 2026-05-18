ورزقان با عطر فاتحه و گل به استقبال یاد یاران رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه، در آستانهٔ دومین سالگرد عروج شهدای خدمت، علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، به همراه عبدالرزاق میراب، مشاور و نمایندهٔ تام‌الاختیار استاندار در امور ایثارگران و سایر مسئولان استانی و شهرستانی در معراج شهدای خدمت حضور یافتند.

معراج شهدای خدمت، امروز بار دیگر میزبان خانوادهٔ شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، خانوادهٔ معزز شهید آیت‌الله آل‌هاشم، و بازماندگان سایر شهدای پرواز اردیبهشت بود.

حاضران در این مراسم معنوی، با قرائت فاتحه و نثار شاخه‌ گل، به مقام شهدای خدمت ادای احترام کردند.