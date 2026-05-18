به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در دومین شب حضور در منطقه ۴ تهران در تجمعات شبانه مردم شرکت کرد و به تشریح بانک زمان و طرح سلام که مدل جدیدی در حوزه خدمت‌رسانی محلی است، پرداخت.

در این تجمع که در محله مجیدیه تهران برگزار شد، کارشناسان اورژانس اجتماعی، صدای مشاور ۱۴۸۰ و تسهیلگران طرح سلام حضور داشتند و به پرسش‌های مردم پاسخ دادند. همچنین میز خدمت سازمان بهزیستی در این محل دایر بود و افرادی که در حوزه بهزیستی سؤال داشتند یا متقاضی بهره‌مندی از خدمات و تحت پوشش قرار گرفتن بودند، درخواست‌های خود را ثبت کردند.

همچنین در میز خدمت، فرم‌های بانک زمان توزیع می‌شد که اهالی محله با تکمیل این فرم می‌توانستند آمادگی خود را برای ارائه خدمت در محله خود اعلام کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در تشریح طرح بانک زمان گفت: در فرم‌هایی که در میز خدمت توزیع می‌شود از مردم خواسته‌ایم دو موضوع را ثبت کنند نخست اینکه چه توانایی و خدمتی می‌توانند به مردم محله خود ارائه دهند و دوم اینکه چه خدماتی از هم‌محله‌ای‌ها و هموطنان خود نیاز دارند.برای مثال یک معلم ریاضی می‌تواند اعلام کند که هفته‌ای یک ساعت به دانش‌آموزان محله تدریس می‌کند و یک پزشک می‌تواند دو ساعت خدمات درمانی ارائه دهد.

حسینی ادامه داد: افرادی که در بانک زمان ثبت‌نام می‌کنند در ازای ارائه خدمت به همان میزان زمان ذخیره می‌کنند به عبارت دیگر به جای دریافت پول، زمان در حساب آن‌ها پس‌انداز می‌شود تا در آینده بتوانند از خدمات دیگران استفاده کنند بنابراین بانک زمان صرفاً یک فعالیت خیریه نیست بلکه نظامی تعاملی برای تبادل خدمات میان مردم است.

ضمانت بهزیستی و فنی و حرفه‌ای برای تأمین خدمات

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اگر فردی خدمتی ارائه دهد اما در محله کسی برای ارائه خدمت مورد نیاز او وجود نداشته باشد، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تضمین می‌کنند خدمات مورد نیاز او را در حوزه‌های تخصصی و مهارتی تأمین کنند. طرح بانک زمان را از منطقه ۴ تهران آغاز کرده‌ایم این طرح ممکن است در ابتدا با اشکالاتی همراه باشد که به‌تدریج برطرف خواهد شد و به مرور به عنوان یک الگوی تعاملی خدمت‌رسانی در سراسر کشور توسعه خواهد یافت.

وی در ادامه سخنان خود در این مراسم با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: این روزها دو جنگ نابرابر و نامتقارن را پشت سر گذاشتیم. روایت‌های گوناگونی از این جنگ ارائه می‌شود و هر یک از طرف‌های درگیر یعنی ملت ایران از یک سو و رژیم غاصب صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر، خود را پیروز جنگ می‌دانند اما پرسش واقعی این است که واقعاً چه کسی پیروز میدان است.

وی افزود: در جامعه‌شناسی جنگ گفته می‌شود که ۶ معیار برای تشخیص پیروز و شکست‌خورده وجود دارد. نخستین معیار آن است که بررسی شود متجاوز چه اهداف راهبردی را دنبال می‌کرده و آیا به آن اهداف دست یافته است یا خیر اگر به اهداف خود رسیده باشد پیروز و در غیر این صورت شکست‌خورده است. ملت ایران با افتخار اعلام می‌کند که سه جنگ پس از انقلاب اسلامی شامل جنگ هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه بر کشور تحمیل شد و از این رو حرکت ملت ایران در همه این موارد دفاع مقدس بوده است.

حسینی درباره اهداف راهبردی دشمن گفت: نخستین هدف عراقی‌سازی ایران و تغییر سریع نظام سیاسی کشور بود که محقق نشد. دومین هدف، ونزوئلایی کردن ایران بود به این معنا که رهبران ارشد کشور ترور شوند و افرادی همسو با منافع آمریکا جایگزین آنان شوند که این هدف نیز تحقق نیافت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: سومین راهبرد، سوریه‌ای کردن ایران و ایجاد آشوب‌های داخلی بود با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران مطالبات خود را کنار گذاشتند و یکپارچه پشت دولت، حاکمیت و کشور ایستادند. چهارمین راهبرد دشمن نابودی کامل توان نظامی ایران بود، اما امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از گذشته در صحنه حضور دارند.

حسینی گفت: پنجمین هدف، نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران بود. اگر چنین اتفاقی رخ داده بود دیگر مطرح شدن موضوع انتقال ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده معنا نداشت. راهبرد بعدی دشمن، تسلط بر آبراه‌های خلیج فارس و تنگه هرمز بود که نه‌تنها محقق نشد بلکه کنترل و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در این منطقه بیش از گذشته تقویت شد. بر اساس ارزیابی‌های جامعه‌شناسی جنگ هیچ‌یک از شش راهبرد اساسی رژیم متجاوز حتی به اندازه سر سوزنی محقق نشده است.

هزینه‌های سنگین دشمن و ناکامی در دستیابی به اهداف

حسینی با اشاره به معیار دوم ارزیابی جنگ‌ها اظهار کرد: حتی اگر متجاوز به بخشی از اهداف خود برسد باید نسبت هزینه و فایده بررسی شود. کل هزینه سالانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۵ میلیارد دلار است در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از یک‌هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه نظامی و تسلیحاتی دارند با وجود این هزینه عظیم، آن‌ها نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: یکی دیگر از شاخص‌های ارزیابی جنگ، میزان گسترش یا کاهش نفوذ راهبردی کشورها در عرصه بین‌المللی است امروز حتی بسیاری از هم‌پیمانان آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز از همراهی کامل با آن‌ها خودداری کرده‌اند و این دو بازیگر بیش از گذشته در انزوا قرار گرفته‌اند.

مشارکت مردمی مهم‌ترین نشانه پیروزی

حسینی اظهار کرد: جامعه‌شناسان جنگ معتقدند یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها میزان همراهی مردم با دولت و نیروهای مسلح است اگر کشوری بتواند حمایت مردم خود را بیش از گذشته جلب کند، پیروز میدان خواهد بود. نظرسنجی مؤسسات معتبر آمریکایی مانند گالوپ نشان می‌دهد محبوبیت دونالد ترامپ به پایین‌ترین سطح خود رسیده است در مقابل، ملت ایران نزدیک به ۸۰ شب حتی در شرایط بمباران در خیابان‌ها حضور یافت و حمایت خود را از کشور و نیروهای مسلح اعلام کرد. امروز مردم ایران بسیاری از ناکارآمدی‌ها را کنار گذاشته‌اند و بالاترین سطح حمایت و مشارکت را به نمایش گذاشته‌اند ملت ایران عزتی آفریده است که تاریخ آینده بیش از آنچه امروز تصور می‌کنیم درباره آن خواهد نوشت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تجربه جهانی جنگ‌ها گفت: معمولاً در زمان جنگ به دلیل ناامنی اقتصادی، مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی مردم کاهش می‌یابد اما مردم ایران در این زمینه نیز الگویی متفاوت ارائه کردند. تنها در طول ۴۰ روز مردم ایران یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کمک کردند همچنین ۳۰ هزار نفر از اقشار مختلف از جمله پزشکان، مهندسان، روان‌شناسان، فیزیوتراپیست‌ها و سایر متخصصان به صورت داوطلبانه برای همکاری با سازمان بهزیستی اعلام آمادگی کردند.