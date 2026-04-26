چند درصد از بودجه عمومی کشور به بهزیستی رسید؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، نشست قرارگاه مدیریت محلهمحور استان مازندران با حضور سید جواد حسینی در محل مجتمع شهید عظیمی شهرستان بابلسر برگزار شد.
حسینی در این نشست با اشاره به تأثیرات جنگ بر ارتقای جایگاه بهزیستی و افزایش بودجه آن بر لزوم حفاظت از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و بکارگیری ظرفیت مردم در حل مشکلات تأکید کرد.
وی همچنین از اجرای طرحهای حمایتی و اشتغالزایی گسترده برای جامعه هدف در استان مازندران در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
حسینی با اشاره به رویدادهای مهم جامعه ایران اظهار داشت: آیندگان بسیاری از اتفاقات امروز ما را خواهند نوشت و خوشحالم در کشوری زندگی میکنم که شما هموطنان من هستید، چرا که توانستید بزرگترین قدرت تسلیحاتی جهان را به زانو دربیاورید.
وی با بیان اینکه ایران در سه جنگ پس از انقلاب مدافع وطن بوده و به پیروزی مطلق دست یافته است، افزود: پرفشارترین و مستمرترین حضور شبانه ملتها از آن ماست و مردم ایران آن را رقم زدند.
فرصتهای جنگ برای ارتقای بهزیستی
رئیس سازمان بهزیستی کشور، همگرایی ملت با نیروهای مسلح را یکی از شاخصهای پیروزی در جنگ دانست و گفت: در ایران بالاترین میزان وحدت شکل گرفته و سازمانهایی از جمله بهزیستی در این دوران ارتقا و منزلت یافتند.
وی به این نکته اشاره کرد که جنگ باعث شد برای نخستین بار ۲.۱۱ درصد بودجه عمومی کشور به بهزیستی اختصاص یابد و طی دوران چهل روزه، بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان کمک مالی اهدا شده و ۳۰ هزار داوطلب خدمات محلهمحور به این سازمان پیوستند.
چرخش به سمت محلهمحوری
حسینی یکی از مهمترین چرخشهای تحولآفرین در بهزیستی را تغییر رویکرد از موسسهمحوری، مرکزمحوری و دولتمحوری به سمت محلهمحوری عنوان کرد و آن را از راهبردهای جدی رهبری و ریاستجمهوری دانست.
وی تشریح کرد: محلهمحوری به معنای بیدار کردن توانمندی مردم و استفاده از ظرفیت آنان برای حل مشکلات خودشان است؛ نقش دولت در این میان، نقش حامی، سازماندهنده و ناظر خواهد بود.
مازندران پیشتاز در اجرای طرحهای محلهمحور
وی با اشاره به اینکه بیش از ۲ هزار محله در کشور تحت پوشش طرح قرارگاه محلهمحور قرار دارند، از کسب رتبه نخست کشوری توسط استان مازندران در این طرح خبر داد. رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در راستای تحقق اهداف این طرح، مصوب شد مدارس در شیفت خالی و مساجد نیز در اختیار ما قرار گیرند. همچنین جذب و فعالیت ۲,۵۰۰ تسهیلگر و اجرای خدمات نیکوکارانه مردمی در قالب بانک زمان در سراسر کشور از مهمترین اهداف اجرایی ما بود که محقق شد.
نگرانی از سالمندی و اولویتهای استان مازندران در سال ۱۴۰۵
حسینی با تأکید بر لزوم رشد جمعیت جوان و هشدار نسبت به خطر سالمندی جامعه، طرح «گفتگو و دهکده سالمندی» را از جمله اهداف سازمان برشمرد و استانهای مازندران و گیلان را در معرض خطر سالمندی دانست.
وی در ادامه، برنامههای کلان سازمان بهزیستی برای استان مازندران در سال ۱۴۰۵ را تعمیر بیش از ۷۰۰ منزل مسکونی برای معلولان با ارزش ۲۱۰ میلیارد تومان و ایجاد ۲,۱۰۲ فرصت شغلی با اعتبار ۵۹ میلیارد تومان، راهاندازی حداقل یک پنل خورشیدی برای معلولان و کسب درآمد توسط حداقل ۶۰۰ معلول سختبستر، پرداخت ۳۵ میلیارد تومان حق انواع بیمه به معلولان، پرداخت ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق افراد دارای معلولیت بسته به شدت معلولیت جذب شده در اشتغال، بیمه رایگان برای تمام زنان روستایی، عشایر و سرپرست خانوار؛ اهدا جهیزیه به تمام زوجهای جوان، پرداخت کمکهزینه درمان به ۵ هزار نفر و اهدای ۲ دستگاه ون آمبولانس دانست.
