عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه روز گذشته مجلس با حضور احمد میدری، گفت: روز گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور اکثریت نمایندگان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این جلسه نمایندگان دغدغه های مهم مردم به ویژه موضوعات معیشتی، کالابرگ، قیمت اجناس، مابه التفاوت قیمت کالابرگ با قیمت واقعی، بیمه بیکاری و موضوعات مرتبط با بازنشستگان را مطرح کردند.

وی افزود: یک وزیر در موضع وزارت باید خیلی شجاعانه، مقتدرانه، خردمندانه، مبتنی بر رویکرد تدبیر و آینده نگری و شناخت عمیق از گذشته و اشراف به حال رفتار کند. توقع این است که توسط وزیر بی‌دقتی نشود و نوعی عدم شناخت عمیق از شرایط توسط وی حادث‌ نشود. یک وزیر باید شجاع باشد و با تدبیر و درایت کارها را پیش ببرد. ما اگر محاصره ایم و آمریکایی ها می خواهند محاصره کنند، این موضوع مربوط به یک یا دو روز نیست، بلکه سالیان سال است که از ابزارهای مختلف همچون مسدودی اموال ما را تحت فشار گذاشته اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: صحبت‌های روز گذشته شما در جلسه روز گذشته تلخ و ناراحت کننده بود. وزیر باید راهکار ارائه کند و کار را پیش ببرد. شما صندلی وزارت را در اختیار دارید که کار را حل کنید، نه اینکه دل بقیه را خالی کنید و به صورت مرتب بگویید نمی‌شود و هیچ راهکاری هم ارائه‌ نکنید. الان وقتی است که باید درایت و شجاعت شما در عمل خودش را نشان دهد. بازنشستگان، نیروهای شرکتی، معلولان و کارگران نباید احساس کنند پناه آن‌ها در حوزه دولت شجاع نیست و کار را رها کرده است. ملت در صحنه شجاع و دلاور هستند و توقع دارند وزرا هم شجاع و دلیر باشند. شما وزیر شدید و کرسی وزارت را اشغال کردید که به قول رهبر شهید، کارهای نشدنی را شدنی کنید.

مقتدایی خاطرنشان کرد: بر اساس اخبار واصله، پیش‌تر نیز میدری، نامه ای به معاون اول رئیس جمهور در خصوص حقوق کارگران نوشته که نامه‌ای بسیار تلخ و تعجب برانگیز بود. مثل اینکه میدری تبدیل به نماد «ناامیدی» و «نمی‌توانیم» شده است. حس عدم شجاعت در صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه روز گذشته موج‌ می‌زد. بعید می‌دانم چنین فردی با چنین رویکردی بتواند گره مشکلات مردم را در این وزارتخانه باز کند و کار دولت را در این حوزه بزرگ‌ پیش ببرد. میدری دو بار در آستانه رأی‌گیری استیضاح بوده که حمله دشمنان باعث تاخیر افتادن و لغو آن شد. تصور می‌شد وی از این فرصت استفاده کند و تغییر رویکرد دهد، اما برعکس شد و وی و اطرافیانش با خیال راحت‌تر، روندهای نامطلوب خود را در سکوت و به سرعت پیش بردند. امروز ، میدری حامیان روزهای اول خود را نیز به همراه ندارد و غالب موافقان وی نیز از رویکردهای وی گلایه‌مند شده اند.

وی افزود: احمد میدری به تعبیری به تنظیمات کارخانه بازگشته است. نگرانیم آن عده ای از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ و افرادی که در آمریکا سکونت و اقامت داشته‌اند و الان در اطراف وزیر کار حضور دارند، اراده وزیر را در این شرایط حساس سست کرده باشند و او را از متن کار کشور فاصله داده باشند. وقت وزیر کار در این ایام مشغول انتصابات و عزل و نصب‌های شرکت‌ها و امور حاشیه‌ای است. کار مردم بر زمین مانده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: درخصوص نحوه عملکرد احمد میدری نگرانی‌های گسترده ای در بین نمایندگان وجود دارد و به وضوح در جلسه علنی روز گذشته بیان شد. وضعیت میدری در مجلس بسیار نامطلوب است و روز گذشته مشهود بود که وی اراده، انگیزه و انرژی لازم برای حل مشکلات جامعه هدف وزارتخانه را ندارد.