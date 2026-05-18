به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، شورای معین شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در جلسه شماره ۳۲۲ تاریخ ۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، چاپ مقاله در مجلات داخلی دارای نمایه Web of Science و PubMed را به عنوان پیششرط دفاع از پایاننامه دانشجویان دکتری پذیرفت.
در پی مشکلات پیشآمده در کشور ناشی از جنگ تحمیلی سوم و ناپایداری و قطعی اینترنت بینالمللی از ماههای پایانی سال گذشته تاکنون، مشکلات زیادی برای دانشجویان مقطع PH.D جهت چاپ مقاله منتج از رساله در نشریات معتبر بینالمللی ایجاد شده و این موضوع به مانعی در مسیر دفاع از رساله دانشجویان دکتری تبدیل شده است.
این موضوع در جلسه ۳۲۲ شورای معین شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت که در تاریخ ۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد، مطرح شده و مصوب شد که چاپ مقاله در مجلات داخلی دارای نمایه Web of Science و PubMed به عنوان پیششرط دفاع پذیرفته میشود. همچنین دانشجویانی که تا پایان شهریور ۱۴۰۵ از رساله دوره دکترای تخصصی دفاع میکنند، چاپ مقاله در مجلات دارای نمایه Scopus نیز برای آنان معتبر است.
مشروح بخشنامه جلسه ۳۲۲ شورای معین شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت که با امضای معاونان آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ابلاغ شده است، به شرح زیر است:
«با عنایت به مشکلات پیشآمده در سال ۱۴۰۴ و شرایط ناپایدار فعلی کشور و وقفه در انجام فعالیتهای پژوهشی برای دانشجویان بهویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، موضوع در جلسه ۳۲۲ مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ شورای معین شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی مطرح و جهت جلوگیری از افزایش سنوات تحصیلی این دانشجویان و تسهیل در دفاع از پایاننامهها، موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
۱-چاپ مقاله منتج از پایاننامه بهعنوان نویسنده اول در مجلات داخل کشور با نمایههای Web of Science و PubMed بهعنوان پیششرط دفاع از پایاننامههای تمامی دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) نیز مورد قبول است.
۲-صرفاً جهت دانشجویانی که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ از پایاننامههای خود دفاع می کنند؛ چاپ مقاله منتج از پایاننامه بهعنوان نویسنده اول در مجلات Scopus خارجی نیز مورد قبول است.
۳- لازم است مجلات داخل کشور با نمایههایWeb of Science و PubMe، مقالات چاپ شده در هر شماره و یا از طریق انتشار Supplement مقالات چاپ شده را افزایش دهند تا دانشجویان بتوانند از این افزایش ظرفیت برای چاپ مقالات مستخرج از پایان نامه ها استفاده کنند.
نظر شما