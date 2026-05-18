به گزارش خبرنگار مهر، حمید طاهری ظهر امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: مزایده ۳۰۳ اموال منقول از تاریخ ۱۴۰۵.۰۲.۲۹ آغاز و تا ۱۴۰۵.۰۳.۰۵ ادامه دارد، متقاضیان شرکت در مزایده بعد از ثبتنام در سامانه ستاد ایران و اخذ امضا الکترونیک از دفاتر ثبتاسناد رسمی کشور، برای مشاهده کالاهای مطرح در مزایده به سامانه ستاد ایران مراجعه کنند.
وی گفت: در این مزایده انواع لوازم خودرو، انواع لوازمخانگی، ادوات موسیقی (پیانو، گیتار)، ابزارآلات و... مطرح شده است.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی لرستان، افزود: برای ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد ایران، متقاضیان موظف هستند معادل هفت درصد مبلغ پایه برای هر ردیف، سپرده بهصورت الکترونیک پرداخت یا ضمانتنامه بانکی معتبر تحویل اداره کل اموال تملیکی دهند.
