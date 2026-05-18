آغاز زندگی زیر گنبد طلا؛ روایت عقدهای ساده در حرم مطهر امام رضا(ع)

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در صحنهای حرم مطهر امام رضا(ع) امروز حال و هوای دیگری جریان دارد؛ میان رفتوآمد زائران و صدای آرام دعا، گاهی صدای صلوات بلند میشود و لبخند روی صورت حاضران مینشیند. زوجهای جوانی که دست در دست هم آمدهاند تا آغاز زندگی مشترکشان را زیر سایه امام مهربانیها رقم بزنند؛ در روزی که به نام پیوند آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) مزین شده است.
در گوشهای از حرم، خانوادهها با چشمانی پر از امید نظارهگر جاری شدن خطبه عقد هستند. حلقههای ساده، سفرهای بیتکلف و دعاهایی که با نام اهلبیت(ع) گره میخورد، صحنههایی میسازد که بیش از هر چیز یادآور سادگی و برکت در آغاز زندگی مشترک است؛ همان سادگیای که در ازدواج امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زهرا(س) نیز دیده میشود.
امروز زیر سایه امام رضا، حرم مطهر رضوی جایی است که زوجها آرزو میکنند زندگیشان با مهر، آرامش و همدلی شکل بگیرد. در همین حال و هوا، خبرنگار مهر در گفتگو با چند تن از کارشناسان دینی و حوزه خانواده به بررسی اهمیت ازدواج آسان و الگوی زندگی در سیره اهلبیت(ع) پرداخته است.
فرهنگسازی برای ازدواج آسان و تحکیم خانواده
حجتالاسلام سلمان تهمتن، استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرهنگسازی برای تسهیل ازدواج جوانان، کاهش هزینههای ازدواج و تقویت بنیان خانواده ضروری است.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب بر مسئله ازدواج جوانان گفت: ازدواج از مسائل بسیار مهم در دین اسلام است و باید برای فراهم شدن شرایط آن تلاش جدی صورت گیرد.
وی گفت: بسیاری از دختران و پسران با وجود تمایل به ازدواج، به دلیل مشکلات اقتصادی و موانع فرهنگی قادر به تشکیل زندگی مشترک نیستند.
تهمتن با بیان اینکه فرهنگسازی نقش مهمی در حل این مشکل دارد، افزود: جامعه باید به سمت سادهگیری در ازدواج حرکت کند. بسیاری از هزینههای سنگین مانند تهیه کامل لوازم منزل، برگزاری مراسم پرهزینه یا چشموهمچشمیها باعث شده جوانان از ازدواج فاصله بگیرند.
استاد حوزه و دانشگاه به نقش دولت و دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: دولتها و نهادهای مختلف مسئولیت دارند تا شرایط ازدواج جوانان را تسهیل کنند؛ از جمله پرداخت مناسب و بهموقع وام ازدواج، کمک به تأمین مسکن و فراهم کردن امکاناتی مانند استفاده از تالارهای دولتی با هزینه کم یا رایگان.
وی در ادامه بر ضرورت تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد و گفت: علاوه بر تسهیل ازدواج، باید برای استحکام زندگی مشترک نیز برنامهریزی شود. برگزاری کلاسهای مشاوره، آموزش افزایش آستانه تحمل در زندگی مشترک و تولید برنامهها و فیلمهای رسانهای در راستای تقویت خانواده از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
تهمتن همچنین با اشاره به افزایش آمار طلاق در جامعه خاطرنشان کرد: در گذشته طلاق در جامعه قبیح تلقی میشد، اما امروز این قبح تا حدی کاهش یافته است و لازم است برای بازگرداندن نگاه منفی به طلاق و حفظ بنیان خانواده فرهنگسازی جدی انجام شود.
استاد حوزه و دانشگاه به موضوع ازدواج مجدد برای افرادی که همسرشان را از دست دادهاند اشاره کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا زن یا مردی که همسرشان فوت کرده است بتوانند بدون فشارهای اجتماعی و قضاوت دیگران دوباره ازدواج کنند.
وی تأکید کرد: حل مسئله ازدواج و تحکیم خانواده میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی از جمله کاهش طلاق و تقویت فرزندآوری را نیز به دنبال داشته باشد و برای تحقق آن، مشارکت مردم، رسانهها و مسئولان ضروری است.
ازدواج آسان؛ مهمترین درس از پیوند آسمانی حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع)
حجت الاسلام مهدی زراعتی، استاد حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در آموزههای اسلامی ازدواج محبوبترین بنا نزد خداوند است و سیره اهلبیت(ع) بهویژه در ازدواج حضرت زهرا(س) نشان میدهد که سادگی در مهریه، جهیزیه و پرهیز از تجملات میتواند زمینهساز برکت و استحکام خانواده باشد.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه ازدواج از سنتهای مهم و مورد تأکید اسلام است، بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) در روایتی میفرمایند «ما بُنی بناءٌ فی الاسلام أحبّ الی الله من التزویج»؛ یعنی در اسلام هیچ بنایی محبوبتر از بنای ازدواج و تشکیل خانواده نزد خداوند نیست.
وی افزود: در روایت دیگری از پیامبر اسلام(ص) آمده است که دو رکعت نماز فرد متأهل از هفتاد رکعت نماز فرد مجرد برتر است و این نشان میدهد که ازدواج در رشد معنوی و عبادت انسان نیز تأثیرگذار است.
زراعتی با اشاره به حدیثی از امام صادق علیهالسلام گفت: آن حضرت میفرمایند «من تزوّج فقد أحرز نصف دینه فلیتّق الله فی النصف الباقی»؛ یعنی هرکس ازدواج کند نیمی از دین خود را حفظ کرده و باید در نیمه دیگر تقوای الهی پیشه کند.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) ازدواج را سنت خود و همه پیامبران الهی معرفی کرده و فرمودهاند «النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی»؛ بنابراین کسی که از ازدواج رویگردان باشد در حقیقت از سنت پیامبر فاصله گرفته است.
وی با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر ازدواج جوانان در جامعه امروز اظهار کرد: متأسفانه امروز به دلیل برخی مشکلات اجتماعی و اقتصادی، این سنت الهی در جامعه کمرنگ شده و بسیاری از خانوادهها ازدواج را به دلیل نداشتن شغل، خانه یا توان مالی به تأخیر میاندازند.
زراعتی افزود: در حالی که در روایات اسلامی تأکید شده است که ازدواج نهتنها مانع رزق نیست بلکه موجب گشایش در زندگی میشود. در نقلهای تاریخی آمده است که برخی افراد نزد پیامبر اکرم(ص) از مشکلات اقتصادی گلایه میکردند و آن حضرت به آنان توصیه میکردند ازدواج کنند، زیرا «الرزق مع العیال»؛ رزق و روزی همراه با خانواده قرار داده شده است.
ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)؛ الگویی ماندگار از ایمان و همدلی
حجت الاسلام سید محمود جعفری، کارشناس دینی و امور خانواده با اشاره به ابعاد معنوی و تربیتی ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: این پیوند الهی تنها یک ازدواج میان دو انسان نبود، بلکه تلاقی ایمان، تقوا، علم و حکمت بود که میتواند برای جوانان امروز الگویی روشن در انتخاب همسر و تشکیل خانواده باشد.
کارشناس دینی و امور خانواده با اشاره به جایگاه و اهمیت ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)، این پیوند مبارک را یکی از زیباترین و عمیقترین ازدواجها در تاریخ بشریت دانست و اظهار کرد: این ازدواج صرفاً پیوند میان دو انسان نبود، بلکه پیوندی میان ایمان و تقوا و همچنین تلاقی علم و حکمت به شمار میآید.
وی افزود: اگر بخواهیم درباره درسهای این ازدواج سخن بگوییم، نکات فراوانی وجود دارد که هر یک میتواند برای جامعه امروز، بهویژه جوانان، راهگشا و آموزنده باشد.
جعفری نخستین درس این ازدواج را معیار صحیح در انتخاب همسردانست و گفت: در بسیاری از ازدواجهای امروزی، معیارهایی مانند دارایی، موقعیت اجتماعی و ظواهر مادی مورد توجه قرار میگیرد، در حالی که در الگوی ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، معیار اصلی ایمان، اخلاق و رضایت الهی بود.
کارشناس دینی و امور خانواده ادامه داد: در روایات آمده است که حضرت فاطمه زهرا(س) خواستگاران متعددی داشتند که برخی از آنان از تمکن مالی و جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار بودند، اما زمانی که پیامبر اکرم(ص) موضوع ازدواج با حضرت علی(ع) را مطرح کردند، حضرت زهرا(س) تنها یک پرسش مطرح کردند و آن این بود که آیا رضای خداوند در این ازدواج است یا خیر. هنگامی که پیامبر(ص) عدد رضایت الهی را تأیید کردند، حضرت فاطمه(س) نیز با اطمینان این پیوند را پذیرفتند.
وی با اشاره به سادگی و قناعت در زندگی مشترک این دو بزرگوار بیان کرد: یکی از مهمترین درسهایی که از این ازدواج میتوان گرفت، توجه به برکت در سادگی است. زندگی مشترک حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) با کمترین امکانات و بدون تجملات آغاز شد، اما همان سادگی سرشار از برکت و معنویت بود.
جعفری همچنین به مدیریت خانواده در زندگی مشترک حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) اشاره کرد و افزود: زندگی این دو بزرگوار الگویی کامل از همکاری، محبت و همدلی در خانواده است. با وجود شرایط سخت اقتصادی و فشارهای سیاسی آن دوران، هرگز میان آنان گلایه و شکایتی دیده نشد و هر دو در امور زندگی و کارهای خانه به یکدیگر کمک میکردند.
کارشناس دینی و امور خانواده به نقش مهم و تأثیرگذار زن در خانواده و جامعه اشاره کرد و گفت: در این ازدواج جایگاه و نقش بزرگ حضرت فاطمه زهرا(س) بهخوبی نمایان است. ایشان نه تنها در مدیریت خانواده و تربیت فرزندان نقش محوری داشتند، بلکه در دفاع از ولایت و حمایت از امیرالمؤمنین علی(ع) نیز حضوری فعال و اثرگذار داشتند.
در این روز خجسته حرم مطهر امام رضا(ع) همراه با لبخند زوجهای جوانی که عقدشان زیر سایه امام رضا(ع) خوانده شده زیباترین شکل ممکن را دارد. بعضیها کنار ضریح ایستادهاند، هنوز دست در دست هم، زیر لب دعا میخوانند و از امام مهربانیها میخواهند زندگیشان مثل همین حرم، پناه و آرامگاه دلهای خسته باشد.
در نگاه پدر و مادرهایی که گوشه صحن نشستهاند، ترکیبی از دلتنگی و آرامش دیده میشود؛ دلتنگی از اینکه فرزندشان حالا قرار است خانهای تازه بسازد، و آرامشی عمیق از اینکه این شروع، در مقدسترین نقطهای که میشناختند رقم خورده است. انگار هر صلواتی که در حرم بلند میشود، تأییدی است بر عهدی که میان این دو جوان بسته شده؛ عهدی برای سادهزیستی، برای همراهی، برای ساختن آیندهای که بیشتر بر محبت تکیه دارد تا تشریفات.
شاید پیام اصلی این روز، از دل همین حرم و از میان همین سفرههای ساده و خطبههای کوتاه شنیده شود: ازدواج، اگر با توکل، سادگی و الگوی اهلبیت(ع) همراه شود، میتواند دوباره به یک راه همگانی و دستیافتنی برای جوانان تبدیل شود. امروز زوجهای جوانی که زیر سایه امام رضا(ع) «بله» گفتند، نه تنها زندگی مشترک خود را آغاز کردند، بلکه یادآور این حقیقت شدند که ازدواج آسان و خانواده مستحکم، هنوز هم ممکن است؛ اگر جامعه، خانوادهها و مسئولان به سادگی این حرم گوش دهند و به جای سختگیری، درِ زندگی را به روی جوانان بازتر کنند.
