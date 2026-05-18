بازپس گیری ۷ هکتار از حریم ساحل میاندورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش مهدی‌زاده عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از اجرای حکم رفع تصرف در اراضی ساحلی شهرستان میاندورود خبر داد و گفت: ۷ هکتار از حریم ۶۰ متری ساحل منطقه گهرباران که به طور غیرقانونی تصرف شده بود، به بیت‌المال بازگردانده شد.

مهدی‌زاده با اشاره به دستور دادستان شهرستان میاندورود برای آزادسازی این اراضی اظهار داشت: پس از بازدید میدانی و تأیید تصرفات غیرمجاز، عملیات اعاده به وضع سابق با همکاری نیروهای یگان حفاظت، پلیس امنیت اقتصادی و انتظامی شهرستان اجرایی شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان افزود: با استناد به قانون اراضی مستحدث و اراضی ساحلی، تمامی آثار تجاوز از این محدوده جمع‌آوری و اراضی مذکور به چرخه مدیریت منابع طبیعی بازگشت.

وی در پایان تأکید کرد: صیانت از حریم ساحل و مقابله با هرگونه تصرف غیرمجاز در اراضی ملی بدون اغماض ادامه خواهد داشت.