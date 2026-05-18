عیادت تولیت مسجد جمکران از جانباز حمله دشمن به واحد تولیدی قم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قزاقی جانباز حمله آمریکایی - صهیونی به یک واحد تولیدی در استان قم، عصر دوشنبه میزبان تولیت آستان مقدس مسجد جمکران و جمعی از خادمان این مکان مقدس بود.



در این دیدار، حجت‌الاسلام اجاق نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با حضور در منزل این جانباز، ضمن عیادت و دلجویی، در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان وی قرار گرفت و برای سلامتی و بهبودی کامل او آرزوی توفیق و عافیت کرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد در جریان این عیادت با اشاره به جایگاه والای ایثارگران و آسیب‌دیدگان حوادث اخیر اظهار کرد: ایستادگی و فداکاری افرادی که در مسیر حفظ امنیت، اقتدار و آرامش کشور آسیب دیده‌اند، جلوه‌ای از روحیه مقاومت و عزت ملی است و باید مورد تکریم و حمایت جدی قرار گیرند.



وی افزود: رسیدگی به وضعیت جانبازان و خانواده‌های آسیب‌دیده، وظیفه‌ای انسانی و اجتماعی است و همه دستگاه‌ها و نهادها باید در مسیر حمایت از این عزیزان اهتمام ویژه داشته باشند.



در ادامه این دیدار، حسین قزاقی نیز با تشریح بخشی از جزئیات مجروحیت خود در جریان حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به واحد تولیدی محل فعالیتش، از حضور تولیت و خادمان مسجد مقدس جمکران ابراز خرسندی و قدردانی کرد و این دیدار را موجب دلگرمی و تقویت روحیه خود و خانواده‌اش دانست.



در پایان، پرچم متبرک آستان مقدس مسجد جمکران به رسم تبرک و تجلیل، به این جانباز حمله آمریکایی - صهیونی اهدا شد.