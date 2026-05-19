تخصیص بودجه ۱۵ میلیارد تومانی عمرانی و ایمنی برای مساجد همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان ظهر سه شنبه در نشست تخصصی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان با محوریت بررسی وضعیت ساماندهی امور مساجد با محکومیت توهین و آتش‌سوزی مساجد به دست دشمنان اسلام و منافقین در ۱۸ و ۱۹ دی، اظهار کرد: در آن ایام شاهد اوج سبعیت علیه مساجد بودیم؛ به همین دلیل پیش‌بینی کردیم که برای مساجد در معرض خطر، به ویژه در برخی خیابان‌ها، باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

وی از پیش‌بینی ۱۵ میلیارد تومان بودجه برای فعالیت‌های عمرانی و ایمنی مساجد در بودجه سال جاری خبر داد و با تأکید بر اینکه مساجد درآمدی ندارند، افزود: بیشتر تمرکز باید بر تجهیز مساجد به سامانه‌های اطفای حریق و هشداردهنده باشد و مطابق با سال‌های گذشته در این دوره از شورای شهر نیز رسیدگی به امور مساجد در اولویت بوده و از سال دوم شورا، بودجه مرتبط پیش‌بینی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه شهرداری موظف است در زمینه ایمنی، هشدار و اطفای حریق مساجد ورود کند، ادامه داد: بودجه امسال برای دو بخش عمرانی و ایمنی مساجد در نظر گرفته شده است و با توجه به حوادث دی‌ماه و نبود سیستم حریق در بسیاری از مساجد، اعضای شورا پیشنهاد دادند که مساجد در معرض خطر از سوی شهرداری برای اطفای حریق تجهیز شوند.

وی با بیان اینکه تشخیص اولویت‌های عمرانی بر عهده امور مساجد خواهد بود، تأکید کرد: باید تلاش کنیم تمام بودجه مصوب، صددرصد جذب و هزینه شود اما متأسفانه اداره اوقاف اقدام مؤثری در این زمینه انجام نمی‌دهد و بانی مشخصی برای این امور وجود ندارد.

مساجد رینگ نخست شهر تجهیز و بازسازی می‌شوند

رئیس قرارگاه مساجد شهرستان همدان‌ در ادامه از توجه و اقبال ویژه شورای شهر همدان به مساجد تقدیر کرد و گفت: مسجد از ابتدا بستر انقلاب و رویدادهای دینی، اجتماعی و سیاسی کشور بوده است.

حجت‌الاسلام یاسر مظاهری با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب بر مدیریت مساجد از سوی ائمه جمعه، افزود: به همین منظور، قرارگاه ملی مساجد تشکیل و برای نخستین بار، سند ملی مسجد در کشور به امضا رسید که بر اساس این سند، وظایف هر یک از اعضا و سازمان‌ها در قرارگاه مشخص شده و قرارگاه‌های استانی و شهرستانی در همدان نیز تشکیل شده و فعال است.

وی از راه‌اندازی سامانه «سجم» در کشور در یک سال اخیر خبر داد و یادآور شد: برای هر مسجد، کد و شناسه‌ای در این سامانه تعریف شده و تمام اطلاعات مساجد قابل جستجو است.

رئیس قرارگاه مساجد شهرستان همدان‌ با بیان اینکه در شهر همدان ۱۸۰ مسجد و ۹۰ مسجد روستایی وجود دارد، گفت: از تعداد کل مساجد شهرستان همدان، ۳۵ مسجد میراثی است.

وی اولویت بازسازی و تجهیز مساجد را با مساجد رینگ اول شهر دانست و اظهار کرد: این مساجد از نظر ایمنی در معرض تهدید و نیازمند توجه ویژه هستند.

مظاهری با تاکید بر ضرورت درآمدزایی مساجد تصریح کرد: باید مساجد را به گونه‌ای مدیریت کرد که بتوانند درآمد پایدار داشته باشند.

وی با اشاره به تخصیص بودجه از سوی شورای شهر و شهرداری همدان به امور مساجد تاکید کرد: در راستای جذب این اعتبار و مدیریت هزینه کرد آن باید مشخص شود که چه تعدادی از مساجد امسال مشمول هزینه‌گذاری خواهند شد.