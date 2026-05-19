به گزارش خبرنگار مهر، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، به اردیبهشت ماه نمی رسد و آنها می بایست ماه دوم سال جدید را نیز به صورت علی الحساب، حقوق دریافت کنند.

محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور، با عنوان این مطلب که افزایش حقوق به اردیبهشت ماه نمی رسد، گفت: سقف مهلت ما برای ابلاغ افزایش حقوق، تا ۱۵ خرداد است و بعد از آن، مصوبه مربوطه قابلیت اجرایی پیدا می کند.

وی افزود: مابه التفاوت افزایش حقوق ماه های فروردین و اردیبهشت، در خرداد ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان تمامی مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

پرداخت حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان و تمامی مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، از ظهر سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

البته بازنشستگان باید بدانند که دریافت فیش حقوقی اردیبهشت ماه فعلا مقدور نیست و زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد.