به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، محمد رضا نیستانی معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفه‌ای دانشگاه و رضا نصری مشاور اجرایی رئیس دانشگاه و مدیرکل دفتر مطالعات بازار کار و برنامه‌ریزی اشتغال به همراه هیئت همراه، در سفر به استان آذربایجان شرقی ضمن بازدید از مراکز آموزشی وابسته و تحت نظارت، با همکاران واحد استانی و رؤسای مراکز آموزشی دیدار و گفت‌وگو کردند.

نیستانی در دیدار با همکاران مراکز آموزش علمی‌کاربردی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری مراکز آموزش علمی‌کاربردی وابسته در شهرهای کمتر برخوردار از امکانات آموزش عالی، اظهار داشت: مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در بسیاری از مناطق با هدف پُر کردن خلأهای آموزشی، پاسخ به نیازهای مهارتی و تحقق عدالت آموزشی و اجتماعی ایجاد شده‌اند و لازم است این ماموریت به صورت مستمر بازتعریف و متناسب با نیازهای روز منطقه روزآمد شود.

وی با تاکید بر ضرورت ترسیم چشم‌انداز آینده‌نگر برای مراکز آموزشی افزود: توسعه مراکز آموزشی باید مبتنی بر نیازسنجی و ظرفیت‌های منطقه‌ای باشد.

معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفه‌ای دانشگاه جامع، همجواری بسیاری از مراکز آموزشی با صنایع و ظرفیت‌های اقتصادی را فرصتی ارزشمند برای توسعه کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی دانست و تصریح کرد: مراکز آموزشی باید بتوانند با استفاده از ظرفیت صنایع پیرامونی، به کانون ارائه آموزش‌های مهارتی، کاربردی و کوتاه‌مدت تبدیل شوند و نقش موثرتری در توسعه منطقه‌ ایفا کنند.

نیستانی همچنین با تاکید بر نقش مراکز آموزشی در مسئولیت اجتماعی، بر الگوبرداری از مراکز موفق دانشگاه تاکید کرد.

در ادامه این نشست، نصری مشاور اجرایی رئیس و مدیرکل دفتر مطالعات بازارکار و برنامه‌ریزی اشتغال دانشگاه به تبیین راهکارهای موجود برای توسعه مراکز آموزشی در کشور پرداخت و بر استفاده از فضای آموزشی در دسترس برای تسهیل در امور آموزشی و برگزاری کلاس‌های درسی تاکید کرد.

وی ضمن اشاره به آمار موجود دانشجویان این دانشگاه، فعالیت منجر به نتیجه همکاران مراکز آموزشی را از عوامل مهم تاثیرگذار در ارتقای مراکز و در نهایت دانشگاه عنوان کرد.

در ادامه، ایلدار صادقی رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان آذربایجان شرقی، ضمن ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها و فعالیت‌های واحد استانی، مراکز آموزش علمی‌کاربردی استان را دارای ظرفیت بالا برای توسعه آموزش‌های مهارتی و برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت دانست و اعلام کرد: مأموریت اصلی دانشگاه در منطقه، توسعه آموزش ‫های مهارتی مورد نیاز بازار کار است.