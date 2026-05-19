شناسایی ۱۶ هزار انشعاب غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی از شناسایی قریب به ۱۶ هزار انشعاب آب در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد، اظهار کرد: .در کنار شناسایی این انشعابات، روند قانونمند شدن این انشعابات یا جمع آوری آنها نیز در حال انجام است.

وی از اجرای پروژه‌ های گسترده زیرساختی طی یک سال گذشته خبر داد و افزود: واحد مهندسی و توسعه در سال گذشته فعالیتهای موثری در زمینه نوسازی خطوط فرسوده و اصلاح و توسعه و افزایش ظرفیت شبکه توزیع آب در سطح شهرها و روستاهای استان داشته است.

‌مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: اصلاح و توسعه ۵۰ کیلومتر خطوط انتقال و بیش از ۲۰۰ کیلومتر شبکه توزیع از جمله اقدامات عملیاتی این شرکت در سال ۱۴۰۴ بوده است.

وی تصریح کرد: این اقدامات با هدف پایداری شبکه و کاهش میزان آبهای تلف شده در مسیر انتقال تا توزیع و منازل در دستور کار قرار گرفته است. خروجی این تلاش ها نیز کاهش بیش از ۴ درصدی هدر روی آب بوده است.