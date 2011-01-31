14 هزار انشعاب غیرمجاز برق در کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شد

حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: استفاده غیرمجاز از انشعابات برق در استان باعث ایجاد نوسانات برق، پارگی شبکه ها، قطع برق، هدرروی انرژی و ایجاد برخی نگرانی های مردمی شده بود.

وی اظهار داشت: افرادی که اقدام به استفاده از انشعاب غیرمجاز برق می کنند، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی می شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد همچنین بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون نقاط حادثه خیز در یک هزار و 150 کیلومتر از خطوط برق فشار متوسط و 900 کیلومتر شبکه برق فشار ضعیف اصلاح شدند.

وی عنوان کرد: همچنین دو هزار و 700 اتصالاتی برق تعویض و یک هزار و 360 سرشاخه درخت اصلاح شد و بر این اساس امسال شاهد کاهش خاموشی های بی برنامه نسبت به سال گذشته بودیم.

کریمی یادآور شد: تمامی اکیپهای اتفاقات برق به صورت 24 ساعته آماده رفع مشکلات برقی مشترکین هستند و تلفن 121 برای همین منظور آماده پاسخگویی به مشترکین است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان عنوان کرد: بیش از 170 هزار مشترک برق در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.