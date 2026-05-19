«غدیر» محور همگرایی هیئات مذهبی و میدان جهاد تبیین است

حجتالاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه توجیهی خط محتوایی و تبیین عملیات غدیر شبکه هیئات و تشکلهای دینی استان سمنان که با حضور اعضای کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی استان در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان برگزار شد، بر اهمیت انسجام تشکلهای مذهبی و همافزایی ظرفیتهای مردمی تأکید کرد.
وی با اشاره به شکلگیری شبکه هیئات، کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی در کنار یکدیگر، این همافزایی را زمینهساز برکات فراوان دانست و اظهار کرد: تجمیع ارادهها حول محور ولایت، آثار ارزشمند فرهنگی و اجتماعی به همراه دارد و امروز بیش از گذشته نیازمند هماهنگی و عملیات مشترک در جبهه فرهنگی و دینی هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به شرایط حساس و تاریخی امروز، تصریح کرد: ما وارد یک دوران جدید تاریخی و مرحلهای از سیر تحول تمدنی اسلام شدهایم و نصرتهای الهی که در سالهای اخیر مشاهده میکنیم، نتیجه تثبیت فرهنگ قرآنی و گفتمان مقاومت در جامعه است.
قنبری با تأکید بر ضرورت «بازخوانی مکتب رهبر شهید انقلاب» افزود: رهبر معظم انقلاب طی سالها با گفتمانسازی عمیق، مفاهیم قرآنی و فرهنگ مقاومت را به بخشی از ذهن و زندگی مردم تبدیل کردند و امروز ملت ایران دچار سردرگمی نشده و جایگاه خود را در معادلات جهانی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه هیئات مذهبی باید نقش خود را در جهاد تبیین جدیتر دنبال کنند، گفت: صرف انتقال پیام کافی نیست؛ گفتمانسازی نیازمند برنامهریزی، استمرار و اندیشهورزی است و هیئات باید برای تبدیل مفاهیم دینی و انقلابی به گفتمان عمومی جامعه نقشآفرینی کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان غدیر را «الگوی همگرایی ارادهها حول محور ولی خدا» توصیف کرد و افزود: تجربه سال گذشته نشان داد هیئات مذهبی در بزنگاههای حساس چگونه توانستند رویکرد خود را با شرایط جامعه هماهنگ کنند و فضای حماسی و انقلابی را در اجتماعات غدیر به نمایش بگذارند.
قنبری با اشاره به حضور بیش از ۵۵۰ موکب در شادپیماییهای غدیر سال گذشته در استان اظهار کرد: انتظار میرود امسال با همراهی بیشتر هیئات، مداحان و تشکلهای مذهبی، این ظرفیت مردمی گستردهتر از گذشته فعال شود و اجتماعات غدیر با شکوه بیشتری برگزار شود.
وی همچنین از حضور و همراهی هیئاتی که در گذشته با برخی برچسبها مواجه بودند تقدیر کرد و گفت: بسیاری از هیئات مذهبی در مناسبتهای اخیر، کنشهای انقلابی و اثرگذاری از خود نشان دادند و این نشان میدهد ظرفیت هیئات در میدان ولایت و انقلاب بسیار فراتر از برخی قضاوتهاست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بانوان در جبهه فرهنگی و اجتماعی، بیان کرد: بانوان بهعنوان پیشرانان جریانساز در موضوع جمعیت، خانواده و حضور اجتماعی نقش تعیینکنندهای دارند و باید الگوی زن مسلمان ایرانی بیش از گذشته هویتبخشی و تقویت شود.
قنبری همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره سید ابراهیم رئیسی، او را نماد مدیریت جهادی و عبور از روحیه عافیتطلبی دانست و گفت: شهید رئیسی الگوی مدیریتی جدیدی را به جامعه معرفی کرد و نشان داد همچنان میتوان مدیرانی در تراز انقلاب اسلامی و شهید رجایی داشت که پیوند مردم و ولایت را تقویت کنند.
وی در پایان با تأکید بر مسئولیت سنگین فعالان هیئات مذهبی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: امروز مردم در میدان حضور دارند و تشکلهای مذهبی اگر خود را با سرعت حرکت مردم همراه نکنند، از صحنه حذف خواهند شد بنابراین باید نقش تاریخی خود را در این مقطع حساس بهدرستی ایفا کنیم.
