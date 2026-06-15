به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا قنبری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای راهبری و هماهنگی امور بانوان استان سمنان در محل ادارهکل تبلیغات اسلامی استان در شاهرود، «تبیین خط گفتمانی ماه محرم» را خط اصلی رویدادهای فرهنگیمحرم امسال دانست.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و جنگ روایتها و ارادهها، بر ضرورت نقشآفرینی فعال بانوان در جهاد تبیین و انتقال پیام مقاومت تأکید کرد و گفت: محرم امسال فرصتی برای تقویت انگارههای امید، مقاومت و ایستادگی در جامعه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی سمنان بیان کرد: دشمن در پی تغییر محاسبات ذهنی مردم و برجستهسازی هزینههای مقاومت است.
قنبری افزود: بانوان میتوانند با الگوگیری از حضرت زینب(س)، نقش مؤثری در روایت صحیح حقایق، تبیین دستاوردها و پیوند دادن پیام عاشورا با مسئولیتهای امروز جامعه ایفا کنند.
نظر شما