حجتالاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسئله مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: مصرف برق و انرژی تنها یک موضوع مربوط به زیرساخت، تولید یا مدیریت فنی نیست، بلکه بخش مهمی از آن به سبک زندگی، رفتار اجتماعی و فرهنگ عمومی بازمیگردد.
وی با بیان اینکه حل مسائل کلان اجتماعی تنها از مسیر بخشنامه و اقدام اداری امکانپذیر نیست، افزود: هر جا مردم نسبت به یک مسئله قانع شدهاند و آن موضوع به باور عمومی تبدیل شده است، نتایج پایدارتر و گستردهتری رقم خورده است. در موضوع مصرف انرژی نیز باید از سطح اطلاعرسانی محدود عبور کنیم و به سمت شکلگیری یک فرهنگ عمومی حرکت نماییم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، شبکه مردمی تبلیغات اسلامی را یکی از ظرفیتهای مؤثر در این مسیر دانست و تصریح کرد: تبلیغات اسلامی در استان، صرفاً یک ساختار اداری نیست، بلکه به واسطه ارتباط مستمر با مجموعههای مردمی و فرهنگی، از یک شبکه گسترده اجتماعی برخوردار است. این شبکه میتواند پیام مدیریت مصرف را به زبان مردم، در متن جامعه و در بسترهای اثرگذار منتقل کند.
قنبری با اشاره به نقش مساجد، هیئات مذهبی، مبلغین، کانونهای فرهنگی، مجموعههای قرآنی، بانوان کنشگر، فعالان رسانهای و گروههای مردمی گفت: این ظرفیتها میتوانند در تبیین ضرورت مصرف صحیح انرژی، اقناع افکار عمومی، اصلاح الگوهای رفتاری و تبدیل صرفهجویی به یک مسئولیت اجتماعی نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: مسئله مهم این است که مردم احساس کنند مصرف بهینه برق، تنها یک مطالبه دولتی یا اداری نیست، بلکه اقدامی مسئولانه در قبال جامعه، خانوادهها، منابع عمومی و آینده کشور است. وقتی این نگاه در جامعه تقویت شود، همراهی مردم با سیاستهای مدیریت مصرف نیز عمیقتر و مؤثرتر خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تأکید بر پیوند آموزههای دینی با مسئولیتپذیری اجتماعی خاطرنشان کرد: فرهنگ اسلامی همواره بر پرهیز از اسراف، رعایت حقالناس، حفظ منابع عمومی و توجه به مصالح جامعه تأکید داشته است. از این منظر، مصرف صحیح انرژی تنها یک رفتار اقتصادی نیست، بلکه میتواند به عنوان یک وظیفه اخلاقی، دینی و اجتماعی نیز تبیین شود.
قنبری افزود: اگر مفاهیمی مانند پرهیز از اسراف، رعایت حقوق عمومی و مسئولیت نسبت به دیگران با ادبیات مناسب و از مسیر شبکههای مردمی منتقل شود، اثرگذاری آن بسیار بیشتر از پیامهای رسمی و مقطعی خواهد بود.
وی با اعلام آمادگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان سمنان برای همکاری با دستگاههای اجرایی در این زمینه گفت: این ادارهکل آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت شبکههای تبلیغی، فرهنگی، دینی و رسانهای خود، در زمینه تبیین ضرورت مصرف بهینه برق، تولید محتوای فرهنگی، جریانسازی اجتماعی و همراهسازی افکار عمومی نقشآفرینی کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان تأکید کرد: عبور موفق از دورههای اوج مصرف، نیازمند همراهی همه بخشهاست. در کنار برنامهریزیهای فنی و اجرایی، باید میدان فرهنگسازی نیز فعال شود؛ چرا که تحقق الگوی پایدار مصرف، بدون مشارکت مردم و فعال شدن ظرفیتهای اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود.
نظر شما