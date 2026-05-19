به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا عصر سه شنبه در مراسم «هلهله فرشته‌ها» از اهدای ۱۱۰ واحد مسکونی به ۱۱۰ زوج جوان با عنایت استاندار مازندران و نگاه ویژه نماینده ولی فقیه در استان خبر داد.

اسکندرنیا گفت: با حمایت استاندار مازندران و نگاه ویژه حضرت آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان و ابتکار فرمانداری مرکز استان، ۱۱۰ واحد مسکونی به ۱۱۰ زوج اهدا می‌شود.

وی افزود: رویکرد دولت چهاردهم، تسهیل ازدواج، حمایت از جوانی جمعیت و حل مشکل مسکن با ابتکارات جدید است و اهدای این واحدهای مسکونی، گامی عملی در این مسیر محسوب می‌شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان ساری با اشاره به آغاز زندگی مشترک ۳۰ زوج جوان افزود: حضور مستقیم مسئولان در موکب خدمت و حضور پرشور و مومنانه آحاد مردم در میادین شهرها، نشانه پیوند صادقانه مردم و نظام است.

وی ادامه داد: شهدا جان خود را در راه آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقدیم کردند و امروز مسئولان باید با همان روحیه جهادی، دغدغه مسکن و ازدواج جوانان را برطرف کنند.