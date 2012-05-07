۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۳۸

بریمانی به مهر گفت:

110 واحد مسکونی به مددجویان ساروی اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساری از اختصصاص 110 واحد مسکن مهر به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان خبر داد.

قنبر بریمانی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود :در سال 90 این نهاد توانسته است از محل اعتبارات سفر دولت و با همکاری انجمن خیران مسکن ساز مازندران، در قالب مسکن مهر جهت خرید 110 واحد مسکونی در مجتمع شهید عباسپور نکا و میارکلای ساری با هزینه ای بالغ بر592 میلیون تومان اقدام کند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته تعداد 106 واحد مسکونی روستائی در قالب طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با مشارکت مددجویان و با نظارت فنی این نهاد به بهره برداری رسید.

بریمانی گفت: در بخش مسکن شهری پنجکمک هزینه خرید و احداث به مبلغ 33 میلیون تومان به مددجویان پرداخت شد.

 بریمانی گفت: 280 مورد تعمیرات جزیی و کلی و احداث حمام و سرویس بهداشتی نیزبا اعتباری بالغ بر185 میلیون تومان از جمله خدمات دیگر بخش عمرانی و مسکن این نهاد در شهرستان ساری بوده است.

