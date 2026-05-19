به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان البرز، امروز سه‌شنبه، با بیان اینکه با ورود دستگاه قضایی به رفع مشکلات تصفیه خانه صنعتی اشتهارد به عنوان یک مطالبه عمومی در راستای احیای حقوق عامه، مشکل چندین ساله حل شد گفت: شهرک صنعتی اشتهارد با ۳۵۰۰ واحد صنعتی یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی خاورمیانه است که با توجه به مشکلات زیست محیطی و بازچرخانی آب استفاده شده، یکی از مسائل مهم حوزه محیط زیست استان بود، اما با ورود «شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز»، از بحران آلودگی پساب به مرحله بازچرخانی آب نزدیک شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه با پیگیری‌های انجام شده، وضعیت دفع پساب در تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اشتهارد ساماندهی و موجبات حفاظت از سلامت محیط زیست منطقه شده است اضافه کرد: با اقدامات انجام شده شاخص کیفی ورودی تصفیه‌خانه از ۲۲ هزار واحد در ابتدای سال ۱۴۰۲، با بهبود بیش از ۷ برابری به محدوده سه هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ واحد در پایان سال ۱۴۰۴ رسید.

وی متذکر شد: وضعیت خروجی کیفی نیز در بازه زمانی مذکور از هشت هزار تا ۱۰ هزار واحد، با ارتقای بیش از ۱۰ برابری به عدد ۵۰۰ تا ۸۰۰ تغییر یافته است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با پیش‌بینی کاهش آمار آلایندگی خروجی به کمتر از ۴۰۰ واحد تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۵، اعلام کرد که بدین ترتیب امکان بازچرخانی آب برای صنایع فولاد فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبات و پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز متذکر شد: بر اساس این مصوبات در سال گذشته سامانه پایش برخط نصب شده و تردد تانکرها با استفاده از مکان‌یاب جهت جلوگیری از تخلفات رصد می‌شود.

فاضلی هریکندی اضافه کرد: فاز دوم تصفیه‌خانه در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و عملیات بی‌خطرسازی لجن‌های انباشتی انجام شده است؛ اداره محیط زیست نیز به داخل شهرک منتقل شده و یگان انتظامی اختصاصی برای نظارت مستقیم استقرار یافته است.

وی دیگر اقدام مهم انجام شده را توقف صدور مجوز برای واحدهای دارای پساب غیراستاندارد بیان و اعلام کرد که واحدهای آلاینده جهت پرداخت عوارض سبز معرفی شده‌اند.