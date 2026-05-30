به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در حاشیه بازدید میدانی از ۵ واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان مهریز، اظهار کرد: چالش‌های این مجموعه‌ها در زمینه‌های ارزی، تأمین مواد اولیه، حامل‌های انرژی، مسائل مالیاتی و بیمه‌ای، بررسی و دستورات لازم برای رفع آن‌ها صادر شد.

وی با بیان اینکه حمایت از توسعه صنایع از اولویت‌های اصلی استان است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با ارائه راهکارهای عملیاتی، مسیر تولید و صادرات محصولات این واحدهای صنعتی را هموارتر کنیم.

استاندار افزود: بررسی نیازهای زیرساختی و ظرفیت‌های شرکت‌های طراح سازه‌های خورشیدی و صنایع غذایی در این سفر، گامی در جهت تقویت اقتصاد پایدار منطقه است.

بابایی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای حل مشکلات تولیدکنندگان به صورت مستمر و میدانی در دستور کار قرار دارد.