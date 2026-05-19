۲۲ واحد صنفی متخلف در ایلام پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر،عباس میرزاد عصر سه شنبه در تشریح اقدامات تیم مدیریت اقتصادی استان با هدف کنترل قیمتها و تأمین آرامش بازار، اظهار داشت: از ابتدای اسفندماه تا ۲۷ اردیبهشتماه، بازرسان استان با همکاری گشتهای مشترک متشکل از تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اداره اماکن، پلیس اقتصادی و دستگاههای اطلاعاتی، نظارت ویژهای بر شبکههای توزیع و انبارها اعمال کردهاند.
وی افزود: در نتیجه این نظارتهای سختگیرانه، علاوه بر پلمب ۲۲ واحد صنفی، برای متخلفان پروندههای قضایی تشکیل و احکام جریمه نیز صادر شده است.
میرزاد با بیان اینکه مدیریت ارشد استان هیچگونه قصوری را در زمینه معیشت مردم نمیپذیرد، هشدار داد: در صورت تکرار تخلفات صنفی و بیتوجهی به قانون، علاوه بر جریمه، لغو پروانه کسب متخلفان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
معاون اقتصادی استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اطمینانبخشی به شهروندان در خصوص تأمین مایحتاج عمومی، گفت: اقلام استراتژیک از جمله برنج، روغن، شکر، گوشت و لبنیات بهصورت شبانهروزی رصد میشوند. طبق پایشهای انجام شده، ذخایر کالایی استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هیچگونه کمبودی در سطح بازار مشاهده نمیشود.
وی با قدردانی از همراهی و انصاف کسبه قانونمند، از شهروندان خواست به عنوان ناظران مردمی، هرگونه گرانفروشی، عدم درج قیمت و یا احتکار را بلافاصله از طریق شمارههای ۱۲۴ (اداره صمت) و ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی) گزارش دهند تا در اسرع وقت به شکایات رسیدگی شود.
این مقام مسئول تأکید کرد:نظارتهای میدانی تا ایجاد ثبات کامل در بازار با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماضی ادامه خواهد داشت.
