۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۶

پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در تاکستان

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از اجرای مجازات پلمب پنج واحد صنفی متخلف در تاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی گفت: در اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار در قالب گشت مشترک و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی، برای چهار واحد نانوایی به اتهام کم فروشی و یک واحد صنفی کافی نت به اتهام گرانفروشی تشکیل پرونده شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: شعبه اتهامات انتسابی را محرز، متصدی نانوایی و کافی نت را، به پرداخت جزای نقدی، پلمب و نصب پلاکارد بر سردرب واحد محکوم کرد که بلافاصله احکام صادره اجرا شد.

رزاقی ضمن هشدار به متخلفان بازار گفت: با استفاده از اختیارات ویژه با متخلفانی که از شرایط بازار سوء استفاده می کنند به سرعت و با شدت برخورد قانونی می شود. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

کد مطلب 6835542

