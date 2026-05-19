به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سه شنبه در جلسه تنظیم بازار استان سمنان در محل سالن یادگار امام استانداری سمنان با تاکید به اینکه تصمیمات این ستاد باید بر اساس کار کارشناسی، هماهنگی دستگاه ها و نظارت مستمر انجام شود، افزود: در این راستا تامین منافع مردم و بهبود وضعیت معیشت جامعه باید در اولویت باشد.

وی قیمت های اعلامی بر اساس بررسی کارشناسی و جمع بندی دستگاه ها را مبنای تصمیم در مدیریت بازار دانست و ادامه داد: این اقدام از بروز چند گانگی در تصمیمات جلوگیری خواهد کرد.

استاندار سمنان بازار و معیشت را اثرگذار در زندگی روزمره مردم برشمرد و توضیح داد: این مدیریت باید بر مبنای حفظ ثبات، آرامش و شفافیت انجام شود.

کولیوند به نظارت کیفی و بهره گیری از ظرفیت های مردمی در بازار تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت ها در بازار برای اثر گذاری بیشتری باید نظارت توام با کیفیت و مشارکت مردم باشد.

وی با تاکید بر پیشگیری و پرخیر از هرگونه ناهماهنگی در تصمیم گیری ها، اضافه کرد: در صورت هر گونه ابهام یا چالش باید نظرات فرمانداران و دستگاه ها به صورت دقیق و نظام مند جمع بندی شود.