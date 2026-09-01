گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان در محل استانداری سمنان بر تسریع در اجرای مصوبات و تعیین مسئول مشخص برای پیگیری هر مصوبه تأکید کرد و افزود: ارائه گزارش پیشرفت اقدامات در جلسات بعدی ضروری است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت پیشگیرانه بازار توضیح داد: تأمین سوخت زمستانی، انرژی نانوایی‌ها، بررسی ذخایر و موجودی انبارها و پیش‌بینی نیازهای اساسی باید از هم‌اکنون در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

استاندار سمنان همچنین خواستار پیگیری دقیق وضعیت واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در زمینه تسهیلات بانکی شد و یادآور شد: فرمانداران و دستگاه‌های مسئول باید پرونده‌های معرفی شده به بانک‌ها را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

کولیوند با بیان اینکه اعتراضات و مطالبات مردمی باید مبنای هدفمند کردن نظارت‌ها باشد، تصریح کرد: در حوزه کالاهای اساسی مانند نان، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت، صرف افزایش بازرسی‌ها کافی نیست و باید علت اصلی بروز نارضایتی و تخلف، از قیمت و کیفیت مواد اولیه تا نحوه عرضه، شناسایی و اصلاح شود.

وی همچنین بر نقش فرمانداران در مدیریت بازار شهرستان‌ها تأکید کرد و ادامه داد: مسائل هر شهرستان باید متناسب با شرایط همان منطقه بررسی و در صورت نیاز، موضوعات مهم در ستاد تنظیم بازار استان تعیین تکلیف شود.

استاندار سمنان درباره برگزاری نمایشگاه پاییزه نیز بیان کرد: فرمانداران با بررسی شرایط بازار و هماهنگی اتحادیه‌های مرتبط، درباره برگزاری این نمایشگاه تصمیم‌گیری کنند و در صورت فراهم نبودن شرایط، از ظرفیت اتحادیه‌ها و فعالان صنفی برای تأمین نیاز مردم استفاده شود.