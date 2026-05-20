به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تشریح مهم‌ترین دستاوردها و برنامه‌های این مرکز در چهار سال گذشته، از توسعه مدل‌های کنشگری محلی زنان، گسترش زیرساخت‌های اجتماعی و تقویت حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از زنان سرپرست خانوار خبر داد.

وی با اشاره به رویکرد اصلی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در سال‌های اخیر اظهار کرد: عمده تمرکز و انرژی این مجموعه در چهار سال گذشته بر طراحی و ایجاد مدل‌های کنشگری محلی زنان در گروه‌های سنی و اجتماعی مختلف متمرکز بوده است.

به گفته وی، این مسیر از رده سنی کودک و نوجوان با اجرای طرح «هزار امید» آغاز شد و در ادامه با مدل «ریحان‌شهر» برای عموم زنان به‌ویژه زنان خانه‌دار در محلات، «تهران دانشگاه» برای دانشجویان و همچنین مدل‌های تخصصی در همکاری با دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، نهادهای علمی و مجموعه‌های تخصصی ادامه پیدا کرد.

اردبیلی افزود: امروز و در شرایطی که کشور رخدادهایی همچون جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را پشت سر گذاشته، ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه کنشگری زنان بیش از گذشته در میدان عمل خود را نشان داده‌اند. گروه‌های کنشگری که طی این سال‌ها شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده بودند، در شرایط بحرانی به‌سرعت و به‌صورت خودبسنده در محلات وارد عمل شدند و در همکاری با گروه‌های مسجدمحور، ریحان‌شهر، گروه‌های شهر آرام و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات روانشناختی و اجتماعی، نقش مؤثری در حل مسائل شهری ایفا کردند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: تجربه این حوادث نشان داد مسیر انتخاب‌شده در حوزه کنشگری‌های محلی، مسیر درستی بوده است و امسال توسعه همه‌جانبه مدل‌های موفق متناسب با اقتضائات و نیازهای میدان در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از آغاز طرح‌های جدید در این حوزه خبر داد و گفت: به‌زودی و همزمان با آغاز رسمی این طرح‌ها، جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌هایی همچون «هزار امید»، «ریحان‌شهر» و فعالیت‌های مسجدمحور اظهار کرد: این برنامه‌ها تعطیل‌بردار نیستند و به‌صورت مستمر در طول سال ادامه پیدا می‌کنند.

اردبیلی یکی از مهم‌ترین اقدامات امسال را توسعه فعالیت‌های این مرکز در قالب «خانه زنان و خانواده» در سراهای محلات عنوان کرد و گفت: فعالیت‌های مرکز زنان و خانواده در قالب این خانه‌ها به سراهای محلات گسترش می‌یابد تا فعالیت‌های پراکنده محلی به یک زیرساخت فیزیکی و منسجم متصل شوند.

به گفته وی، در ۳۵۳ سرای محله، خانه زنان و خانواده و جمعیت ایجاد خواهد شد و کانون‌های تخصصی همچون هزار امید، ریحان‌شهر، کانون‌های حمایتی زنان سرپرست خانوار و سایر گروه‌های تخصصی ذیل این خانه‌ها فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: این اقدام زمینه تقویت شبکه‌سازی اجتماعی، ارتباط‌گیری مؤثرتر گروه‌های مردمی و اتصال کنش‌های محلی به زیرساخت‌های شهری را فراهم می‌کند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین به توسعه زیرساخت‌های ویژه زنان در سطح شهر اشاره کرد و گفت: مسیر توسعه زیرساخت‌های زنانه همچون بوستان‌های بانوان، مجموعه‌های شهربانو و شهردخت ادامه دارد و به‌زودی پروژه‌های جدیدی در این حوزه افتتاح خواهد شد.

اردبیلی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از زنان سرپرست خانوار پرداخت و اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تدابیر ویژه‌ای برای حمایت از زنانی که از طریق مراکز کوثر، بازارچه‌ها و مشاغل خانگی فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته شده است تا از آسیب‌پذیری و احتمال ورشکستگی این گروه‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: سامانه مرکز زنان و خانواده به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود و در حال حاضر حدود ۲۳ هزار خانوار زن سرپرست تحت پوشش برنامه‌های حمایتی این مجموعه قرار دارند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران درباره برنامه‌های سال جاری نیز گفت: توسعه فعالیت‌های محله‌محور، گسترش زیرساخت‌های اجتماعی، ادامه برنامه‌های کنشگری، پاسخگویی به نیازهای جدید اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل شهری از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های امسال است.

وی ادامه داد: توسعه مفهوم «تهران خانواده» و مجموعه بسته‌های خدماتی مرتبط با آن، همچنین تسهیل شرایط شهری برای مادران، کودکان و فرزندآوری از دیگر برنامه‌های جدی مرکز زنان و خانواده در سال جاری خواهد بود.

اردبیلی خاطرنشان کرد: با توجه به اضافه شدن معاونت جمعیت به این مرکز از سال گذشته، امسال برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه مادر و کودک و حمایت از فرزندآوری اجرا خواهد شد.

وی درباره حمایت از زنان سرپرست خانوار توضیح داد: در گذشته ایجاد فرصت فروش برای محصولات مشاغل خانگی یا اشتغال در مراکز کوثر تا حد زیادی پاسخگوی نیاز این خانواده‌ها بود، اما در شرایط فعلی بسته‌های حمایتی و معیشتی توسعه یافته و شیوه‌های جدید حمایتی در دستور کار قرار گرفته است.

اردبیلی همچنین درباره توسعه مراکز کوثر اظهار کرد: اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه چهار ساله این مراکز محقق شده و توسعه آن همچنان ادامه دارد، اما در شرایط فعلی تمرکز اصلی بر تثبیت وضعیت شغلی این مراکز است.

وی افزود: مراکز کوثر عمدتاً کارگاه‌هایی هستند که با همکاری کارآفرینان بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و تلاش می‌شود با حمایت‌های لازم، زنجیره تأمین و روند فعالیت آن‌ها دچار اختلال نشود تا از تعدیل نیروهای زن سرپرست خانوار جلوگیری شود.