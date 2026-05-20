حمایت از مشاغل خانگی با ایجاد شبکه فروش پایدار در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو عصر چهارشنبه با تأکید بر اهمیت گسترش مشاغل خانگی در بهبود معیشت خانوارها اظهار کرد: طرح «هزار میدان، هزار بازار» فرصتی مؤثر برای معرفی، عرضه و فروش مستقیم محصولات تولیدکنندگان خانگی و فعالان صنایع‌دستی فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در تثبیت بازار فروش این قشر ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه حمایت از تولیدات خانواده‌محور از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است، افزود: برگزاری بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های عرضه محصولات خانگی، علاوه بر ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، زمینه‌ساز رونق اقتصاد محلی و افزایش انگیزه فعالیت در این حوزه خواهد بود.

هلاکو همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت محصولات تأکید کرد و گفت: برندسازی، تبلیغات هدفمند و بهره‌گیری از بسته‌بندی‌های استاندارد و متناسب با هویت بومی هر منطقه، از عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای رقابتی به شمار می‌رود.

به گفته وی، معرفی صحیح ظرفیت‌های تولیدی و استفاده از ویژگی‌های فرهنگی مناطق مختلف، می‌تواند سهم بازار محصولات خانگی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از استمرار اجرای این طرح در سطح استان خبر داد و گفت: نمایشگاه‌های «هزار میدان، هزار بازار» به‌صورت مستمر در طول سال و در تمامی شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد تا یک شبکه پایدار برای عرضه و فروش محصولات خانگی شکل گیرد.

وی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه استانی این طرح در شهرستان گنبدکاووس گفت: این رویداد از ۲۸ اردیبهشت آغاز شده و تا ۸ خرداد ادامه دارد و به‌عنوان نقطه شروع زنجیره‌ای از برنامه‌های حمایتی در مسیر تحقق اقتصاد خانواده‌محور در استان گلستان محسوب می‌شود.