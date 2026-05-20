۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

حمایت از مشاغل خانگی با ایجاد شبکه فروش پایدار در گلستان

گرگان-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از آغاز اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف تقویت اقتصاد خانواده‌ها و توسعه مشاغل خانگی راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو عصر چهارشنبه با تأکید بر اهمیت گسترش مشاغل خانگی در بهبود معیشت خانوارها اظهار کرد: طرح «هزار میدان، هزار بازار» فرصتی مؤثر برای معرفی، عرضه و فروش مستقیم محصولات تولیدکنندگان خانگی و فعالان صنایع‌دستی فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در تثبیت بازار فروش این قشر ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه حمایت از تولیدات خانواده‌محور از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است، افزود: برگزاری بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های عرضه محصولات خانگی، علاوه بر ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، زمینه‌ساز رونق اقتصاد محلی و افزایش انگیزه فعالیت در این حوزه خواهد بود.

هلاکو همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت محصولات تأکید کرد و گفت: برندسازی، تبلیغات هدفمند و بهره‌گیری از بسته‌بندی‌های استاندارد و متناسب با هویت بومی هر منطقه، از عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای رقابتی به شمار می‌رود.

به گفته وی، معرفی صحیح ظرفیت‌های تولیدی و استفاده از ویژگی‌های فرهنگی مناطق مختلف، می‌تواند سهم بازار محصولات خانگی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از استمرار اجرای این طرح در سطح استان خبر داد و گفت: نمایشگاه‌های «هزار میدان، هزار بازار» به‌صورت مستمر در طول سال و در تمامی شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد تا یک شبکه پایدار برای عرضه و فروش محصولات خانگی شکل گیرد.

وی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه استانی این طرح در شهرستان گنبدکاووس گفت: این رویداد از ۲۸ اردیبهشت آغاز شده و تا ۸ خرداد ادامه دارد و به‌عنوان نقطه شروع زنجیره‌ای از برنامه‌های حمایتی در مسیر تحقق اقتصاد خانواده‌محور در استان گلستان محسوب می‌شود.

