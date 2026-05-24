به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به روز ملی جمعیت، با بیان اینکه نرخ فرزندآوری تابعی از امید به افقهای بلندمدت است، اظهار کرد: وضعیت آماری جمعیت کشورسخت و پیچیده است؛ من با وام گرفتن از فرمایش رهبر شهیدمان تاکید میکنم که وضعیت جمعیت هنوز دلگرمکننده نیست و نگرانکننده باقی مانده است.
وی افزود: پیگیریهای ستاد ملی جمعیت باعث شد موضوع جمعیت حتی در شرایط دشوار کشور جزو اولویتها قرار بگیرد و طرحهایی مانند کارت امید مادر با بازخورد مثبت و ملموس مردم روبرو شود.
اردبیلی با اشاره به شیوههای پیشین برای افزایش جمعیت گفت: ما تاکنون با رویکرد ترس و تهدید وارد شدهایم و مدام به مردم درهها را نشان دادهایم، در حالی که رهبر شهیدمان همواره قلهها را نشان میدادند و می فرمودند ما نزدیک قله ایم و این تفاوت نگاه تهدید محور و فرصت محور به موضوع جمعیت در اینجا خود را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: من معتقدم یک تغییر پارادایم جدی از ترس به شوق باید اتفاق بیافتد؛ چرا که فرزندآوری یک تصمیم ارادی است و انسانها تنها زمانی دست به تصمیمات درازمدت میزنند که افقی روشن و امیدوارانه در مقابل خود ببینند.
اردبیلی خاطرنشان کرد: ما با توجه به جنگهای اخیر در ماههای گذشته شاهد مدلی از پادشکنندگی در خانوادههای ایرانی بودیم؛ این به معنای آن است که خانواده ما نه تنها در برابر بحرانها تاب میآورد، بلکه پس از عبور از سختیها، تبدیل به نسخهای بهتر و قویتر از خود میشود.
وی ادامه داد: محوریت این قدرت بر عهده زنان و مادران قرار گرفت؛ کانون حفظ میدان و خیابان در شرایط بحرانی در جنگ و پس از جنگ رمضان، همین خانوادههای پادشکننده بودهاند؛ ما نباید اجازه دهیم سختیهای مقطعی، چشم ما را بر روی افقهای پیش رو ببندد.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به نرخ باروری، هم گفت: پیشبینی شخصی من این است که امسال نیز به دلیل تصمیماتی که خانوادهها در شرایط ملتهب سال گذشته گرفتهاند، شاهد کاهش آمار تولدها باشیم؛ اما تأکید میکنم که برای توقف این اینرسی و سکون نرخ باروری زیر ۱.۵، بیش از هر چیز به امید نیاز داریم.
وی افزود: اگر ما این افق را نه به شکل شعاری و انتزاعی، بلکه به صورت واقعی بگشاییم، حتی فرصتهایی برای جبران وضعیت جمعیتی در سالهای آینده ایجاد میشود.
ایران امروز زنده تر از همیشه است
اردبیلی با بیان اینکه ایران امروز زنده تر از همیشه است؛ تصریح کرد: شهر ما امروز مانند یک جهاد زنده است و ما باید از حس تعلق به فرزند ایران برای آینده کشور نهایت بهرهمندی را داشته باشیم.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، با اشاره به بازسازی منازل آسیب دیده از جنگ رمضان توسط شهرداری تهران هم گفت: شهرداری تهران به شدت زیر بار تبعات جنگ رمضان بود و ما با چالش بازسازی بالغ بر ۵۱ هزار واحد مسکونی صدمهدیده در این جنگ روبرو بوده ایم که باید آنها را ساماندهی میکردیم.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که در میان تمامی این تلخیها، ما شاهد شیرینیهایی همچون تولد فرزندان و برگزاری مراسم عقد و عروسی افراد آسیبدیده از جنگ بودیم که نشاندهنده تداوم امید در جامعه است.
اردبیلی گفت: با کمک محلات شهر تهران، ۲۰۵ نقطه جهت مناسبسازی برای تردد مادران در سطح شهر انتخاب و اولویتبندی شده است که امسال تمام تلاش ما معطوف به تحقق این مناسبسازیها خواهد بود.
اردبیلی با اشاره به توسعه زیرساختهای رفاهی تصریح کرد: بالغ بر ۱۰۰ نقطه جدید برای استقرار اتاق مادر و کودک شکل گرفت؛ علاوه بر این، در سراهای محلات و ذیل خانه زنان و خانواده، کانونهای ویژهای به نام جمعیت ایجاد شده است تا فعالیتهای محلی آغاز شده را شتابدهی کرده و مسیر نوآوری کنشگران محلی را ادامه دهیم.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره فعالیتهایی در جهت حفظ محیط زیست بیان کرد: پروژه نفسهای تازه شهر که شامل درختکاری برای نوزادان است، همچنان با قوت ادامه دارد.
وی تصریح کرد: اگرچه شرایط در ظاهر بحرانی، سخت و مهیب به نظر میرسد، اما من معتقدم اگر در همین وضعیت چشممان را به روی فرصتهای آینده باز کنیم، موجی از امید و شوق ایجاد خواهد شد که میتواند ما را از بنبستها و چالههای جمعیتی خارج کند.
