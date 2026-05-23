رونمایی از «بسته مادرانه» شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، در اجتماع «مادران و کودکان» ضمن تبریک ایام ماه ذی‌الحجه، سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبرشهید انقلاب، اظهار کرد: ما امروز در میانه یک برهه تاریخی ایستاده‌ایم که آیندگان از آن به عنوان معجزه بعثت مردم یاد خواهند کرد؛ به رغم داغ و غم سنگینی که از فقدان رهبرشهیدمان بر دل داریم، پیش‌بینی ایشان درباره بیداری و بعثت مردم محقق شده است.

وی تصریح کرد: یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های رهبر شهیدمان، مسئله آینده جمعیتی ایران بود؛ ایرانی که امروز الهام‌بخش آزادی‌خواهان جهان است و به چشم یک الگو، قله و ارزش ماندگار دیده می شود.

اردبیلی با بیان اینکه در ایرانی که «زنده تر ازهمیشه است» و در راستای ادامه این راه پررونق و شکوفاتر از همیشه، تلاش‎ها نباید کند و این حرکت تمدنی به سمت قله، نباید متوقف شود تصریح کرد: فرزندآوری اصلی‌ترین مولفه است؛ هر نوزادی که به دنیا می‌آید، نشانه استمرار این تمدن و ادامه این راه نورانی است.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با بیان اینکه تهران قهرمان ،همچون نگینی در ایران پیروز می‌درخشد؛ تصریح کرد: در مدیریت شهری وظیفه ما این است که فضای شهر را به گونه ای آماده سازی کنیم که در هر نقطه آن، خانواده‌ها احساس آرامش و تعلق کنند؛ در همین راستا، پس از یک سال تلاش در قرارگاه جمعیت شهرداری به ریاست شهردار تهران، از بسته حمایتی ویژه‌ای رونمایی می‌کنیم.

اردبیلی افزود: این بسته که به عنوان «بسته مادرانه» شناخته می‌شود، در مرحله اول به صورت آزمایشی به مدت سه ماه اجرا خواهد شد؛ مخاطبان این طرح مادرانی هستند که از ابتدای سال ۱۴۰۵ دارای فرزند شده‌اند؛ البته در مراحل بعدی، خانواده‌های چند فرزندی و پرجمعیت نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی گفت: این بسته شامل مجموعه‌ای از خدمات رایگان و تخفیف‌های گسترده از جمله استفاده از امکانات بوستان‌ها و مراکزشهربانو، بازدید از برج میلاد و مجموعه‌های گردشگری، بهره‌مندی از پردیس‌های سینمایی و مجموعه‌های ورزشی، اختصاص بن خرید کالا از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار است.

رئیس مرکز زنان وخانواده شهرداری تهران گفت: این طرح در سخت‌ترین شرایط بین جنگ و آتش‌بس رها نشد و با تلاش همکاران ما در مناطق مختلف پایتخت به ثمر رسید؛ امیدواریم این هدیه ناچیز گامی در جهت شکوفایی فرزندآوری و ایجاد شهری باشد که هر نقطه آن، فضایی آرام و سهل برای زندگی خانواده‌ها فراهم کند.

وی با اشاره به صدمات ناشی از جنگ رمضان و جنگ دوازده روزه در پایتخت خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ۵۱ هزار واحد مسکونی در تهران صدمه دید، مدیریت شهری اجازه نداد پایتخت چهره‌ای جنگ‌زده و مصیبت‌زده پیدا کند؛ خدمات شهری، فضای سبز و نظافت شهر نه تنها تعطیل نشد، بلکه با کیفیت بیشتری ادامه یافت تا محیطی زنده برای مردم فراهم باشد؛ به طوری که خبرنگاران خارجی از پویایی تهران علی‌رغم اصابت‌های بی‌شمار، شگفت‌زده شده بودند.

اردبیلی اضافه کرد: تهران قهرمان، امروز زنده و پابرجاست و مدیریت شهری تمام توان خود را برای بقا و استمرار این شکوفایی به کار بسته است؛ حیف است که این شهر ایستاده، در آینده به دلیل خلأهای جمعیتی دچار مشکل شود.

وی ادامه داد: ما برای دفاع از میهن و رسیدن به آینده‌ای نورانی، در کنار هم ایستاده‌ایم؛ خداوند نصرت خود را وعده داده است و شک نداریم که این ملت آزاده پیروز خواهد بود.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران تاکید کرد: بسته حمایتی جدید، هدیه ناچیزی از سوی شهرداری تهران به مادران عزیز پایتخت است و امیدواریم این گام، مسیری روشن برای رونق خانواده‌ها و پایداری هرچه بیشتر شهرمان فراهم کند.