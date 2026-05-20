۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

مسدود شدن ۲۰۰۰ کارت سوخت فعال در قاچاق با دستور دادستان رودان

رودان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان از صدور دستور قضایی برای مسدود کردن دو هزار کارت سوخت که در شبکه گسترده قاچاق سوخت مورد استفاده قرار گرفته بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تشدید مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت و با هدف قطع زنجیره تأمین این شبکه‌های سازمان‌یافته، با دستور قضایی صادره، دو هزار کارت سوخت فعال در امر قاچاق مسدود شد.

وی افزود: این کارت‌ها که عمدتاً مربوط به خودروهای سبک بوده و به صورت غیرمجاز و سوداگرایانه در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته بود، با رصد اطلاعاتی و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط شناسایی و مسدود شدند.

دادستان رودان خاطرنشان کرد: پرونده این شبکه قاچاق در دادسرا در جریان است و پیگیری‌های قضایی برای شناسایی سایر عوامل و سرشاخه‌های اصلی این باند همچنان ادامه دارد. با متخلفان و قاچاقچیانی که با سوءاستفاده از کارت‌های سوخت به منابع و ثروتهای ملی ضربه می‌زنند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

