مسدود شدن ۲۰۰۰ کارت سوخت فعال در قاچاق با دستور دادستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تشدید مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت و با هدف قطع زنجیره تأمین این شبکههای سازمانیافته، با دستور قضایی صادره، دو هزار کارت سوخت فعال در امر قاچاق مسدود شد.
وی افزود: این کارتها که عمدتاً مربوط به خودروهای سبک بوده و به صورت غیرمجاز و سوداگرایانه در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته بود، با رصد اطلاعاتی و هماهنگی دستگاههای ذیربط شناسایی و مسدود شدند.
دادستان رودان خاطرنشان کرد: پرونده این شبکه قاچاق در دادسرا در جریان است و پیگیریهای قضایی برای شناسایی سایر عوامل و سرشاخههای اصلی این باند همچنان ادامه دارد. با متخلفان و قاچاقچیانی که با سوءاستفاده از کارتهای سوخت به منابع و ثروتهای ملی ضربه میزنند، قاطعانه برخورد خواهد شد.
