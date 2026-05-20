کشف ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در ملایر؛ ۴ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت یک باند حرفه‌ای در زمینه قاچاق سوخت و خرید سوخت مازاد کشاورزان در شهرستان ملایر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی و سپاه این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام رصدهای اطلاعاتی، بررسی‌های تخصصی و اقدامات مستمر، اعضای این باند که با جعل اسناد و حواله‌های شرکت نفت، استفاده از مهرهای جعلی و همچنین پلاک‌های دست‌ساز مغناطیسی اقدام به حمل سوخت قاچاق به تهران می‌کردند، شناسایی و در یک عملیات هماهنگ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: در این عملیات، چهار نفر از اعضای اصلی این باند دستگیر و پس از تشکیل پرونده، روانه زندان شدند و چهار دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سردار نجفی ادامه داد: در بازرسی از خودروها و مخازن مرتبط با این پرونده، حدود ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد که ارزش آن برابر نظر کارشناسان، بیش از سه میلیارد تومان برآورد شده است.

وی در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی مردم، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط با قاچاق کالا و سوخت را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.