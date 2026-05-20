مولدسازی دارایی های اوقاف با حضور در چرخه تولید امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل بیگدلی، معاون بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست خبری معاونان سازمان اوقاف و امور خیریه با رسانه ها با تشریح راهبردهای این معاونت برای تحقق نیت واقفان و کسب درآمد از عین موقوفات، از اجرای صدها پروژه عمرانی، سرمایه‌گذاری و مولدسازی دارایی‌ها در سراسر کشور خبر داد.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ و احیای رقبات موقوفه گفت: برای اینکه اجرای نیت واقفان محقق شود، ناگزیریم از عین موقوفه درآمد و منفعت کسب کنیم. در همین راستا، در بخش عمرانی و تعمیر و نگهداری رقبات، حدود ۷۷۰ پروژه با مساحت ۳۰۰ هزار متر مربع و با هزینه‌ای نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان در دست اجرا بوده که عملکردی ۹۴ درصدی داشته‌اند.

بیگدلی با ارائه آمار دقیق‌تری از فعالیت‌های عمرانی سازمان اوقاف افزود: در بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری بر روی رقبات موقوفات، ۱۷۰ پروژه تعریف شده است. همچنین در حوزه تعمیر و نگهداری، ۳۵۵ پروژه و در زمینه بازسازی بقاع متبرکه، یک هزار و ۲۳۸ پروژه در ۸۶۸ بقعه با اعتباری حدود یک هزار میلیارد تومان اجرا شده است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری ۶۱ درصدی برای این بخش خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران، به میزان ۵۸ درصد از اهداف تعیین‌شده دست یافته‌ایم که نشان‌دهنده حرکتی رو به جلو است. از این تعداد پروژه، نزدیک به ۸۰۲ مورد مربوط به بازسازی اساسی و مابقی به تعمیر و نگهداری اختصاص داشته است.

معاون بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف، مشارکت با دولت برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن را از اقدامات راهبردی این سازمان برشمرد و گفت: در این طرح، نزدیک به ۲۳ میلیون متر مربع معادل ۲۳۰۰ هکتار عرصه در ۱۱ استان با قابلیت سکونت مناسب، وارد چرخه مشارکت شده است.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی این عرصه‌ها تصریح کرد: ارزش اولیه این عرصه‌ها حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد که با اجرای پروژه، ارزش نهایی آن به ۴۰ هزار همت رسیده است. پیش‌بینی می‌شود از این محل، حداقل ۱۲۰ هزار واحد مسکونی احداث و به چرخه عرضه وارد شود.

جهش تولید در بخش کشاورزی؛ از کاکتوس تا اکالیپتوس

بیگدلی به چالش اصلی در حوزه موقوفات یعنی حبس عین موقوفه و استهلاک تدریجی آن اشاره کرد و گفت: در گذشته با این معضل روبه‌رو بودیم که عین موقوفه به مرور زمان مستهلک می‌شد، بدون آنکه منبعی برای احیای آن وجود داشته باشد. ناگزیر بودیم عین را به عین دیگری تبدیل کنیم که قابلیت ایجاد منفعت داشته باشد.

وی با تاکید بر الزام قانونی به رشد ۳۵ درصدی در بهره‌وری دارایی‌ها افزود: برای حل این چالش، طرح مولدسازی با هدف تبدیل دارایی‌های مستهلک‌شونده به دارایی‌های زاینده منفعت، طراحی و اجرا شده است. در همین راستا، هفت حوزه کشاورزی، دامپروری، آبزی‌پروری، معادن، حمل‌ونقل و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان توسط ریاست سازمان به عنوان اولویت‌های اصلی تعیین شده‌اند.

معاون بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف به اقدامات عملیاتی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این حوزه، ورود به کشت‌های کم‌آب‌بر و دیم‌زارها در اولویت قرار دارد. همچنین به‌کارگیری دانش و فناوری‌های نوین در کشاورزی موقوفات، مورد توجه ویژه است.

وی به نمونه موفق کشت کاکتوس در اراضی موقوفه اشاره کرد و افزود: زمینی در گرمسار داشتیم که ۴۰۰ سال کشت در آن اتفاق نمی‌افتاد؛ با برنامه‌ریزی علمی، کشت کاکتوس را در آن آغاز کردیم. امروز حدود ۴۰۰ هزار اصله کاکتوس در مناطق گرمسار اصفهان، اردستان و ماهشهر کاشت شده است.

بیگدلی با اشاره به کاشت یک هزار هکتار اکالیپتوس خاطرنشان کرد: در زمینه کاشت صنوبر نیز رشد قابل‌توجهی داشته‌ایم؛ به‌طوری که میزان کاشت در سال ۱۴۰۴ به ۳۳۷ هزار اصله رسیده که نسبت به ۱۹۳ هزار اصله در سال ۱۴۰۳، رشدی ۷۱ درصدی را نشان می‌دهد.

توسعه دامپروری و آبزی‌پروری؛ تنوع‌بخشی به سبد تولید

وی در بخش دامپروری از وجود ۱۸ هزار راس دام سبک تحت پوشش پروژه‌های سازمان اوقاف خبر داد و افزود: در حوزه آبزی‌پروری نیز دو پروژه اصلی پرورش ماهی در قفس در دریا در دست اجرا داریم؛ یکی در بوشهر با ۵۰ قفس و ظرفیت ۵ هزار تن در سال و دیگری در چارک هرمزگان با ۳۰ قفس و ظرفیت ۳ هزار تن در سال.

بیگدلی با اشاره به توسعه پرورش ماهی در خشکی گفت: برنامه داریم در کنار هر منبع آبی، استخرهای ذخیره آب و پرورش ماهی ایجاد کنیم. در حال حاضر یک میلیون و ۹۰۰ هزار بچه ماهی در استخرهای داخل خشکی در حال پرورش هستند که نشان‌دهنده عزم جدی سازمان اوقاف برای تنوع‌بخشی به منابع درآمدی موقوفات است.

معاون بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف در پایان تاکید کرد: تمام این اقدامات در راستای تحقق نیت واقفان، حفظ و رشد دارایی‌های وقفی و خدمت‌رسانی پایدار به جامعه هدف انجام می‌شود و سازمان اوقاف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، دانش‌بنیان و بین‌دستگاهی، مسیر بهره‌وری اقتصادی موقوفات را با قدرت دنبال خواهد کرد.