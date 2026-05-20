اسبقیان: تداوم مدیریت کنونی به سود بسکتبال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، در مجمع فوق‌العاده فدراسیون بسکتبال اظهار داشت: تشکیل این مجمع با هدف تعیین تکلیف وضعیت سرپرستی و بر اساس اختیارات قانونی رئیس مجمع صورت گرفت. با توجه به فاصله ۱۲۰ روزه تا بازی‌های آسیایی ناگویا، تغییر در بدنه مدیریتی فدراسیون منطقی نبود و تدبیر عقلانی وزارت ورزش بر حفظ ثبات برای جلوگیری از آسیب به تیم‌های ملی استوار است.



اسبقیان با اشاره به شرایط حساس منطقه و ضرورت نمایش اقتدار ملی در عرصه‌ی ورزش گفت: امروز ورزشکاران ما نماد ایستادگی ملت هستند. در ایامی که دشمن با اقدامات ناجوانمردانه و ترور رهبر شجاع و حکیم انقلاب، به دنبال ایجاد فضای یأس است، حضور پر تعداد و مقتدرانه کاروان ایران در رژه بازی‌های آسیایی ناگویا نشان‌دهنده حیات و پویایی ورزش در کشور است. این حضور با ابهت، خود یک جهاد محسوب می‌شود و پیام ایستادگی ما را به جهانیان مخابره می‌کند.



وی افزود: دکتر دنیامالی با تجربه‌ای طولانی در عرصه ورزش، همواره بر اعزام‌های کیفی تأکید دارند، اما در این مقطع، حضور باصلابت ایران در میدان بین‌المللی اولویت ویژه‌ای دارد تا نشان دهیم نبض ایران اسلامی با قدرت می‌تپد.



معاون وزیر ورزش و جوانان درباره آینده فدراسیون بسکتبال خاطرنشان کرد: این تصمیم که با رای اعضای مجمع همراه شد، قطعا به نفع بسکتبال خواهد بود. بلافاصله پس از پایان بازی‌های آسیایی، فرایند ثبت‌نام کاندیداها آغاز می‌شود تا طی یک بازه ۸۵ روزه، انتخابات دوره جدید در فضایی آرام برگزار شود.



وی همچنین در خصوص وضعیت رؤسای هیات‌های استانی تصریح کرد: رؤسایی که کارمند ادارات کل ورزش و جوانان هستند، مشکلی برای ادامه فعالیت تا پایان دوره خود ندارند، اما این استثنا شامل حال معاونین ادارات کل نخواهد شد.



اسبقیان در پایان بر ضرورت توسعه استعدادیابی و افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته تأکید کرد و گفت: بسکتبال رشته‌ای محبوب و آمیخته با ارزش‌های اخلاقی است. انتظار می‌رود هیات‌های استانی با تمرکز بر آموزش و مسائل فرهنگی، مسیر موفقیت را هموار کنند. با مدیریت آقای داوری که خود از چهره‌های قهرمان و بااخلاق این رشته هستند، امیدواریم تمرینات تیم‌های ملی با قدرت مضاعف ادامه یابد تا شاهد تحقق پیوند قدرت و معنویت در نتایج این فدراسیون باشیم.