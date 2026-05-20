به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع فوقالعاده فدراسیون بسکتبال، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت به ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان در سالن جلسات این وزارتخانه، برگزار شد و اعضا با ۴۶ رای از ۴۶ آرای ماخوذه و بدون رای مخالف، جواد داوری را تا پایان بازیهای آسیایی ناگویا به عنوان سرپرست انتخاب کردند.
در این مجمع فوقالعاده کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها نیز حضور داشتند و اکثریت قریب به اتفاق روسای هیاتها، بصورت وبیناری در این مجمع شرکت کردند.
همچنین در این جلسه تصویب شد که انتخاب سرپرست و فرایند انتخابات بلافاصله پس از پایان بازیهای آسیایی ناگویا، آغاز شود.
پیش از این جواد داوری ریاست فدراسیون بسکتبال را برعهده داشت که دورهی چهارساله او همزمان با جنگ تحمیلی سوم به پایان رسید اما با هدف ثبات مدیریت در آستانهی بازیهای آسیایی، و ایجاد شرایط پایدارتر به منطور استمرار در فرآیند آمادگی تیمهای این فدراسیون برای حضور در این رویداد، مجمع فوقالعاده بسکتبال تشکیل و اعضا به ادامه مسئولیت جواد داوری به عنوان سرپرست، اعتماد کردند و رای مثبت دادند.
