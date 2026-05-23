چرا آمار اهدای عضو سقوط کرد؟

خبرگزاری مهر؛ گروه سلامت: در میان تمام پایان‌ها، گاهی مرگی هست که به آغاز چند زندگی دیگر تبدیل می‌شود؛ لحظه‌ای که قلبی از تپش می‌ایستد اما امید در سینه بیماری دیگر جان می‌گیرد. روز اهدای عضو یادآور همین پیوند عمیق انسانیت است؛ روزی برای پاسداشت کسانی که در سخت‌ترین لحظه زندگی، تصمیمی می‌گیرند که می‌تواند جان چند انسان را نجات دهد.

اهدای عضو تنها یک اقدام درمانی نیست؛ روایت ادامه یافتن زندگی در کالبدی دیگر است و هر عضو اهداشده، فرصتی دوباره برای مادری چشم‌انتظار، کودکی بیمار یا جوانی در آستانه ناامیدی است و در این میان، پرستاران و کادر درمان نیز در خط مقدم این مسیر انسانی قرار دارند؛ از نخستین لحظات تشخیص مرگ مغزی تا همراهی خانواده‌ها برای تحقق آخرین بخشش یک انسان.

روز اهدای عضو فرصتی است تا بیش از گذشته درباره فرهنگ بخشش، مسئولیت اجتماعی و ارزش نجات جان انسان‌ها سخن گفته شود؛ فرهنگی که می‌تواند مرگ را به تولدی دوباره تبدیل کند.

پرستاران؛ همراهان اصلی فرآیند اهدای عضو

احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در آستانه روز اهدای عضو قرار داریم و این فرصت مناسبی است تا به این اقدام انسانی و ارزشمند پرداخته شود.

وی با اشاره به جایگاه پرستاران در فرآیند اهدای عضو افزود: پرستاران در تمام مراحل اهدای عضو حضور دارند و نقش مهمی در تحقق این اقدام حیاتی ایفا می‌کنند.

نجاتیان همچنین از انجام ۱۲ مورد اهدای عضو در جامعه پرستاری طی سه سال گذشته خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه میان نظام پرستاری و انجمن اهدای عضو با هدف افزایش مشارکت و نقش‌آفرینی پرستاران در فرهنگ‌سازی اهدای عضو منعقد شده است.

پرستاران نخستین تشخیص‌دهندگان مرگ مغزی

کتایون نجفی‌زاده، رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، پرستاران را یکی از ارکان اصلی کادر درمان در موضوع اهدای عضو دانست و گفت: پرستار نخستین فردی است که متوجه بروز مرگ مغزی در بیمار می‌شود.

وی توضیح داد: زمانی که بیمار دیگر قادر به تنفس طبیعی نیست و علائم حیاتی تغییر می‌کند، این پرستاران هستند که نخستین نشانه‌ها را تشخیص می‌دهند. همچنین در شرایط مرگ مغزی، کاهش شدید مایعات بدن رخ می‌دهد و پرستاران اولین افرادی هستند که این وضعیت را مشاهده می‌کنند.

نجفی‌زاده تأکید کرد: جامعه پرستاری نماینده شایسته‌ای از کادر درمان است و امروز این پیام را اعلام می‌کند که اگر دچار مرگ مغزی شوند، تمایل دارند اعضای بدن خود را برای نجات جان دیگران اهدا کنند.

درج نشان اهدای عضو روی کارت نظام پرستاری

همچنین امید قبادی، نایب‌رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، با اشاره به گسترش اقدامات فرهنگی در این حوزه گفت: پیش‌تر تفاهم‌نامه مشابهی با نظام پزشکی امضا شده بود و از امروز نیز نشان اهدای عضو روی کارت نظام پرستاری درج خواهد شد.

وی با مرور تاریخچه اهدای عضو در ایران اظهار کرد: موضوع اهدای عضو از سال ۱۳۶۸ و با فتوای امام خمینی(ره) آغاز شد و از سال ۱۳۷۰ به‌صورت عملیاتی دنبال شد و ایران طی سال‌های گذشته رتبه نخست اهدای عضو در آسیا را در اختیار داشته و سالانه حدود ۷۰۰ پیوند کبد در کشور انجام می‌شود.

کاهش ۷۰ درصدی اهدای عضو

نایب‌رئیس انجمن اهدای عضو با اشاره به کاهش آمار اهدای عضو گفت: پیش از جنگ، روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر جان خود را به دلیل نرسیدن عضو از دست می‌دادند اما اکنون میزان اهدای عضو حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است و تاکنون ۸۵ هزار نفر در ایران اقدام به ثبت اهدای عضو کرده‌اند.

قبادی درباره برنامه‌های مدیریت بحران نیز گفت: پروتکل مدیریت بحران برای دوران جنگ و پس از جنگ تدوین و اجرایی شده و امیدواریم در دوران پساجنگ نیز به‌خوبی اجرا شود.

رشد چشمگیر ثبت رضایت از طریق گواهینامه

قبادی با اشاره به وضعیت جهانی اهدای عضو تصریح کرد: در آمریکا ۷۴ درصد مردم رضایت خود برای اهدای عضو را ثبت کرده‌اند، در حالی که این میزان در ایران تنها ۹.۵ درصد است.

وی افزود: ثبت تمایل به اهدای عضو از طریق گواهینامه رانندگی، میزان اعلام رضایت را ۳۵ برابر افزایش داده است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگ اهدای عضو در کشور داشته باشد.