سکان بسیج رسانه گلستان به حسن ترشیزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه آیین تودیع و معارفه مسئول سازمان بسیج رسانه استان گلستان با حضور سید موسی حسینی، جمعی از مدیران، فعالان رسانهای و خبرنگاران استان برگزار شد.
در این مراسم، «حسن ترشیزی» بهعنوان مسئول جدید سازمان بسیج رسانه گلستان معرفی شد و از تلاشها و خدمات «علیرضا همایونفر» در دوران تصدی این مسئولیت تجلیل بهعمل آمد.
فرمانده سپاه نینوا استان گلستان در این مراسم با اشاره به نقش اثرگذار رسانهها در شرایط کنونی کشور، بر ضرورت تقویت همافزایی میان رسانهها، حفظ انسجام اجتماعی و مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید کرد.
در این آیین همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانهها برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت وحدت در جامعه تأکید شد.
