به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جویبار عصر شنبه درماسم معارفه مسئول خانه مطبوعات شهرستان نکا با اشاره به جایگاه رسانه در جامعه اظهار کرد: رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، نقش مهمی در انعکاس مطالبات، آگاهی‌بخشی و تبیین ظرفیت‌های شهرستان‌ها دارند.

جویباری افزود: خبرنگاران با اطلاع‌رسانی دقیق، مسئولانه و حرفه‌ای می‌توانند در مسیر توسعه، ایجاد امید و افزایش مشارکت اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی خبرنگاران خاطرنشان کرد: شناسایی و حمایت از خبرنگاران فعال و حرفه‌ای، ارتقای جایگاه صنفی اصحاب رسانه و فراهم کردن بستر آموزش و توانمندسازی از مهم‌ترین برنامه‌های خانه مطبوعات مازندران است.

جویباری همچنین بر تعامل سازنده میان مسئولان و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و خبرنگاران می‌تواند به رفع مشکلات و توسعه متوازن شهرستان‌ها کمک کند.

فرماندار نکا نیز در ادامه این مراسم با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه، خبرنگاران را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه شهرستان دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها با انعکاس مشکلات، ظرفیت‌ها و مطالبات مردم، نقش مؤثری در روند پیشرفت و آبادانی نکا دارند.

مهدی داودی افزود: اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و مسئولانه از سوی رسانه‌ها موجب تقویت اعتماد عمومی و افزایش ارتباط میان مردم و مسئولان خواهد شد.

وی بر حمایت از فعالیت‌های رسانه‌ای و تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی با خبرنگاران تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و حل بسیاری از مسائل شهرستان باشد.

در پایان این مراسم، زینب پیله‌کوهی با حکم مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران به عنوان مسئول خانه مطبوعات شهرستان نکا منصوب و معرفی شد.

پیله‌کوهی نیز ضمن قدردانی از اعتماد صورت گرفته اظهار کرد: امیدواریم با همدلی و همراهی اصحاب رسانه و حمایت مسئولان، بتوانیم در مسیر تقویت فضای رسانه‌ای و توسعه شهرستان نکا گام‌های مؤثری برداریم.