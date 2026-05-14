صمیمی: فضاهای آموزشی آذربایجان غربی به صورت متوازن توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صمیمی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی،ساخت مدرسه و محیط آموزشی را لازمه مهم توسعه خواند و افزود: توسعه متوازن فضاهای آموزشی به ویژه در مناطق کمبرخوردار، روستایی و حاشیه شهرها از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش است و تحقق این امر بدون همراهی و تلاش مجموعه نوسازی مدارس امکان پذیر نخواهد بود.
صمیمی با تاکید بر نقش اساسی فضاهای آموزشی استاندارد در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، اظهار کرد: مدرسه تنها یک ساختمان فیزیکی نیست، بلکه بستری برای رشد علمی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی دانشآموزان به شمار میرود و هر میزان که زیرساختهای آموزشی تقویت شود، زمینه برای تحقق عدالت آموزشی و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان نیز فراهمتر خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت مقاومسازی و استانداردسازی مدارس گفت: امروز ایمنی مدارس، تامین تجهیزات آموزشی مناسب، ایجاد فضاهای فناورانه، کارگاهی و ورزشی و همچنین توسعه مدارس هوشمند از الزامات نظام آموزشی نوین است و سازمان نوسازی مدارس نقش محوری در تحقق این اهداف بر عهده دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنین مشارکت خیرین مدرسهساز را یکی از سرمایههای ارزشمند حوزه تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از پروژههای آموزشی استان با همراهی خیرین اجرا میشود و این مشارکت اجتماعی نشاندهنده جایگاه والای مدرسهسازی در توسعه آینده کشور است.
در این مراسم، عارف خدرلو به عنوان سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانغربی معرفی و از خدمات و تلاشهای پیام صدقی مدیر پیشین این مجموعه قدردانی شد.
