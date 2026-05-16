۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

فرمانده جدید سپاه ناحیه ماسال معرفی شد

ماسال- طی مراسمی سرهنگ «مهدی پارسا» به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه ماسال معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا فرمانده جدید سپاه ناحیه ماسال بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه گفت: کسوت بسیجی بودن، به نوعی باعث آبرو و افتخار همه ما و شما است.

سرهنگ پارسا با اشاره به بیانات شهید باقری در سال ۱۳۸۴ افزود: ایشان فرمودند که «حقیقت شبیه افسانه‌هاست؛ برای جوانان شورآفرین، برای دوستان امیدآفرین و برای دشمنان بیم‌آفرین است.»

وی ادامه داد: امروز همه ما بسیجیان در هر کسوت و در هر مسئولیتی، در هر رده و دسته‌ای که حضور داریم، با تأسی از همان امام عزیزمان، باید این مسیر را ادامه دهیم.

فرمانده جدید سپاه ماسال با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: داغ از دست دادن رهبر ما، نه یک داغ ملی، نه یک داغ منطقه‌ای و نه یک داغ بین‌المللی معمولی است، بلکه یک «داغ تمدنی» است.

سرهنگ پارسا تأکید کرد: ما با مؤلفه بسیج، تا انتقام خون امام و قائد را نگیریم، سر از پا نخواهیم نشست و این یک شعار نیست بلکه واقعیت و باوری است که طبیعتاً همه ما داریم.

سرهنگ پارسا در ادامه به نقش نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح ما که می‌بینید از این مؤلفه‌های ارزشمند و غیرتمند برخوردارند، طبیعتاً از این داغ کنار نخواهند نشست و از این انتقام به راحتی نخواهند گذشت.

گفتنی است مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه ماسال با حضور سردار کوثری، جانشین فرمانده سپاه قدس استان گیلان، امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان و پیشکسوتان جهاد و شهادت در این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ مهدی پارسا به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه ماسال معرفی و از زحمات سرهنگ جمال رضا دوست، فرمانده پیشین این ناحیه تقدیر به عمل آمد.

