فرمانده جدید سپاه ناحیه ماسال معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا فرمانده جدید سپاه ناحیه ماسال بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه گفت: کسوت بسیجی بودن، به نوعی باعث آبرو و افتخار همه ما و شما است.

سرهنگ پارسا با اشاره به بیانات شهید باقری در سال ۱۳۸۴ افزود: ایشان فرمودند که «حقیقت شبیه افسانه‌هاست؛ برای جوانان شورآفرین، برای دوستان امیدآفرین و برای دشمنان بیم‌آفرین است.»

وی ادامه داد: امروز همه ما بسیجیان در هر کسوت و در هر مسئولیتی، در هر رده و دسته‌ای که حضور داریم، با تأسی از همان امام عزیزمان، باید این مسیر را ادامه دهیم.

فرمانده جدید سپاه ماسال با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: داغ از دست دادن رهبر ما، نه یک داغ ملی، نه یک داغ منطقه‌ای و نه یک داغ بین‌المللی معمولی است، بلکه یک «داغ تمدنی» است.

سرهنگ پارسا تأکید کرد: ما با مؤلفه بسیج، تا انتقام خون امام و قائد را نگیریم، سر از پا نخواهیم نشست و این یک شعار نیست بلکه واقعیت و باوری است که طبیعتاً همه ما داریم.

سرهنگ پارسا در ادامه به نقش نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح ما که می‌بینید از این مؤلفه‌های ارزشمند و غیرتمند برخوردارند، طبیعتاً از این داغ کنار نخواهند نشست و از این انتقام به راحتی نخواهند گذشت.

گفتنی است مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه ماسال با حضور سردار کوثری، جانشین فرمانده سپاه قدس استان گیلان، امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان و پیشکسوتان جهاد و شهادت در این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ مهدی پارسا به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه ماسال معرفی و از زحمات سرهنگ جمال رضا دوست، فرمانده پیشین این ناحیه تقدیر به عمل آمد.