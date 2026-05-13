رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان ظهر چهارشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین برومند رازیانی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و فعالان فرهنگی در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نور اداره تبلیغات اسلامی مریوان برگزار شد.

در این مراسم، ابتدا ضمن گرامیداشت خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام حمید خورشید در دوران تصدی مسئولیت، از زحمات وی در حوزه توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی شهرستان تقدیر به عمل آمد.

در ادامه، حکم انتصاب حجت‌الاسلام میلاد رضوانی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مریوان توسط مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اعطا شد و وی به طور رسمی مسئولیت این اداره را بر عهده گرفت.

حجت‌الاسلام خورشید در این مراسم، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های اجراشده در دوران مسئولیت خود ارائه داد و به تشریح فعالیت‌های صورت‌گرفته در زمینه گسترش برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و تبلیغی در سطح شهرستان پرداخت.

همچنین حجت‌الاسلام رضوانی رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی مریوان، با بیان رویکردهای کاری خود، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی، تعامل بیشتر با روحانیون، نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی شهرستان و همچنین ارتقای کیفیت برنامه‌های دینی تأکید کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از خدمات رئیس پیشین تجلیل شد و بر تداوم مسیر فعالیت‌های فرهنگی و دینی با رویکردی نو در شهرستان مریوان تأکید گردید.