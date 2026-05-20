وزیر علوم: نظم جهانی بعد از جنگ رمضان تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف شامگاه چهارشنبه در تجمع مردمی رشت، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و مفاخر استان گیلان از جمله آیت‌الله بهجت(ره)، میرزا کوچک خان جنگلی، هوشنگ ابتها و کیومرث صابری (گل‌آقا)، اظهار کرد: رشت در تشکیل تجمعات و میدان‌های رزم از اولین‌ها بود و مردم این استان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی بیش از ۱۰ هزار شهید تقدیم ایران و جمهوری اسلامی کرده‌اند.

وی افزود: این جنگ برای دنیا سه شگفتانه داشت. شگفتانه اول خود مردم ایران بودند. آمریکا گمان نمی‌کرد با ارتش بزرگ خود در عرض سه، چهار یا پنج روز نتواند سرنوشت ایران را تغییر دهد. حضور همه سلایق و همه عقاید برای حفظ ایران نشان داد که ما به یک ملت بالغ و کامل تبدیل شده‌ایم و همه اختلافات برای حفظ منافع ملی بایگانی می‌شود.

وزیر علوم تصریح کرد: شگفتانه دوم، قدرت نظامی ایران بود. آمریکا هرگز گمان نمی‌کرد ایران با فناوری و تکنولوژی خودمون و با راهبری خودمون بتواند ۴۰ روز بایستد و دشمن را خسته کند. پشتوانه این قدرت، دانشمندان، اساتید، محققان و فناوران ایرانی و در رأس آنها دانشگاهیان هستند.

سیمایی صراف با بیان اینکه شگفتانه سوم، ساختار قدرت در ایران بود، خاطرنشان کرد: دشمن گمان می‌کرد با شهادت رهبر عزیز، جمهوری اسلامی پاشیده می‌شود، اما چند ساعت بعد، مقابله به‌مثل و دفاع جانانه آغاز شد. امروز تمام جهان اذعان می‌کند که نظم جهانی بعد از این جنگ تغییر کرده و هیمنه آمریکا برای همیشه افشا شد.

وی با تأکید بر اینکه امروز آمریکا دنبال راهی برای برون‌رفت آبرومندانه از این بن‌بست است، گفت: خداوند متعال مشت آنها را باز کرد و مرزهای قدرتش معلوم شد. دنیا و اروپا از این افشاگری که مردم ایران انجام دادند، بسیار خشنود هستند؛ چون آمریکا دیگر آن هژمونی سابق را ندارد.

وزیر علوم در ادامه تأکید کرد: همه ما پشت سر رهبری و حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای هستیم. هرگونه تصمیمی به مصلحت ایران عزیز باشد، چه ادامه جنگ و چه مذاکره، ما تابع هستیم. هم به فرماندهان خود اعتماد داریم، هم به مذاکره‌کنندگان و هم به دولت.

سیمایی صراف در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از مردم برای پایمردی ۸۰ شب در میدان‌های جنگ تصریح کرد: دشمن ناجوانمردانه به زیرساخت‌های پتروشیمی، فولاد و پالایشگاه‌های نفت حمله کرد، اما شما هیچ خللی در تأمین بنزین، آب، برق، گاز و مایحتاج خود مشاهده نکردید. این نشان‌دهنده توانمندی دولت در کنار نظامیان و پشت سر رهبری است.